Las Vegas in der Wüste von Nevada. Ein nächtlicher Grand Prix bei angenehmen Temperaturen. Fehlanzeige. Vor einem Jahr wurden einmal sechs Grad gemessen. Den Kälterekord hält seit 1978 Montreal mit vier Grad am Renntag.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Reifenhersteller Pirelli hört die Fahrer und Teams schon stöhnen: Wie soll man bei solchen nächtlichen Bedingungen rund um die weltberühmten Casinos die Temperaturen ins kleine Arbeitsfenster bringen!?

Cadillac fehlte die Alternative

Vor dem dritten US-Heimrennen nach Miami und Austin von Neuling Cadillac-Ferrari hat das punktelose WM-Schlusslicht das Starterfeld für 2027 beschlossen. Nach Pérez, der kürzlich bis 2030 unterschrieb, wurde jetzt Valtteri Bottas (37) wenigstens für ein weiteres Jahr bestätigt.

«Ich habe nie daran gezweifelt», sagte der Finne, der einst Sauber mit den Worten «das waren drei verlorene Jahre» verlassen musste! Jetzt schwärmt Bottas von den grossen Entwicklungen, lässt aber seine zehn Ausfälle und Crashes unerwähnt.

Cadillac wurstelt weiter

Cadillac fehlt für die zweite Saison der Mut, frisches Blut einzusetzen. Der bei Haas-Ferrari entlassene Esteban Ocon (31) scheiterte offenbar an seiner Teamunfähigkeit. Und dem Ersatzpiloten, dem neunfachen Indycar-Sieger Colton Herta (28), traut man den Sprung nach oben nicht zu. In der Formel 2 fährt der Amerikaner am Ende des Feldes herum. Und seine Einsätze am Freitag waren sehr bescheiden.

Frühes Weihnachtsgeschenk?

Las Vegas steht für Audi im Zeichen des Kampfes um den siebten WM-Platz. Noch liegt Haas-Ferrari mit 31:28 vorne. Aber das Team aus Hinwil hofft am 25. November auf ein positives Ergebnis bei der Verhandlung des Berufungsgerichtes der FIA.

Audi will den umstrittenen 10. Platz von Monza, den die FIA-Kommissare dem Japaner Tsunoda (Racing Bulls) nicht weggenommen haben. Sie sahen es nicht als Regelverstoss an, dass der Japaner bei der Aufstellung zum Neustart schräg in seiner Box stand. Die Rennleitung liess wegen Tsunoda das Feld noch eine weitere Aufwärmrunde drehen. Weil man nichts riskieren wollte. Audi legte Berufung ein und hofft jetzt vor Katar am 29. November, dass Bortoleto auf den letzten Punkteplatz vorrückt.