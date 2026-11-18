Das Thema ist heikel. Für alle Piloten. Oder: Wer lässt den Teamkollegen auf Befehl von den Boxen schon mal freiwillig vorbei? Weltmeister Kimi Antonelli (20) droht im WM-Finale eine Stallorder.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Die Aussage von Mercedes-Boss Toto Wolff (54) ist klar: «Nachdem wir beide WM-Titel haben, wollen wir jetzt auch unbedingt noch den zweiten WM-Platz für Russell.» Mit anderen Worten: Antonelli sollte im Notfall Russell keine WM-Punkte wegschnappen.

Alle eng beieinander

Die dramatische Situation vor Las Vegas (erstes Training am Freitag um 01.30 Uhr MEZ, ORF live): Russell liegt als WM-Dritter mit 262 Punkten 17 hinter Verstappen und nur einen Zähler vor Hamilton. Zudem lauern auch Leclerc (249) und Norris (246) auf ihre Chance auf den zweiten Platz.

Für Antonelli ist klar: Er muss zwischen sich und Russell mindestens einen fremden Piloten haben, um nicht Gefahr zu laufen, die Positionen zu tauschen. Heikel wird die Sache, wenn Kimi vor Russell das Rennen anführen würde.

Sieg würde Kimi nicht hergeben

Dann hätte Wolff ein echtes Problem: Er kann vom Italiener nicht verlangen, dass er den Briten vorbeilässt und diesem sieben Punkte und den Sieg schenkt. In einem solchen Fall muss die Loyalität zu jedem Team aufhören.

Sonst verkauft jeder Fahrer seine Seele und wird sich von einem verschenkten Sieg kaum mehr erholen. Wenn es zum Beispiel um die Plätze vier und fünf geht, könnte man sich vorstellen, dass Kimi für den Partner vom Gas geht.

Der verschlampte Boxenstopp

Wie man einen superschnellen Rennfahrer für die ganze Zukunft aus dem Verkehr zieht, zeigt das Beispiel von Oscar Piastri (25, sieben Siege). McLaren hat dem Australier in Monza 2025 das Herz aus dem Leib gerissen. Weil das Team den Boxenstopp von Norris verschlampte, verlangte das Team vom klaren WM-Leader Piastri (!) den zweiten Platz hinter dem späteren Sieger Verstappen wieder an Norris abzugeben.

Piastri für immer gebrochen

Und das Unfassbare geschah: Der WM-Führende liess Norris tatsächlich vorbei und verlor dadurch drei WM-Punkte. Diese sollten am Ende Norris mit zwei Punkten Vorsprung auf Verstappen zum glücklichen Weltmeister machen.

Und Piastri, der von den ersten sechs Rennen vier gewonnen hatte, war nach Monza völlig von der Rolle, wurde mit 13 Punkten Rückstand WM-Dritter. Auch 2026 sahen wir einen gebrochenen Star, der sich kürzlich von Manager Mark Webber trennte. Als WM-Siebter liegt Piastri 94 Punkte hinter Partner Norris. Und bereits tauchen die ersten Gerüchte von einem Teamwechsel auf – aber wohin? Das frühere Supertalent wird es nie mehr geben.

Russell stark – Hülk im Glück

In Las Vegas (und zurzeit dann auch noch in Katar und Abu Dhabi) ist Mercedes besonders stark. 2024 feierte Russell sieben Sekunden vor Hamilton einen Silberpfeil-Doppelsieg. Dahinter kam das Ferrari-Duo Sainz und Leclerc ins Ziel in der Spielerhölle.

Vor einem Jahr fuhr Verstappen beim Casino-Roulette allen davon und stand mit dem Mercedes-Duo Russell und Antonelli auf dem Podest. McLaren verlor die Plätze 2 (Norris) und 4 (Piastri), weil beide den Unterboden zu fest abgenutzt hatten. So kam Hülkenberg beim Sauber-Abschied noch vom neunten auf den siebten Rang. Ja, in Las Vegas ist Glück alles, was zählt.