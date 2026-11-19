Für den letzten GP vor dem geplanten Arabien-Abschluss mit Rennen in Katar und Abu Dhabi reist die Formel 1 nach Las Vegas. Wo sonst Jackpots an Automaten und Tischen gejagt werden, gehts für gleich fünf Fahrer um Punkte für den Vizemeister-Titel.

Darum gehts Bei Las-Vegas-GP gehts um Punkte für Vizemeisterschaft

Verstappen, Russell, Hamilton, Leclerc und Norris noch im Rennen

Bei Ferrari herrscht angespannte Situation und Chaos

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Dass Kimi Antonelli (20) die Saison als Weltmeister beendet, war zuletzt nur noch eine Frage des Zeitpunkts. Für die restlichen Fahrer gehts daher maximal um den zweiten Platz, auch wenn das am Ende keinen so wirklich freuen dürfte. Und trotzdem: Die auf den Kampf um jede Hundertstelsekunde getrimmten Fahrer werden auch in den verbliebenen Rennen alles für den Sieg und möglichst viele Punkte geben. Selbst Lando Norris (27), vor Las Vegas nur auf Rang 6, könnte die Saison rechnerisch noch als zweitbester Pilot abschliessen.

Freitag, 20. November

1.30 Uhr: 1. freies Training

5 Uhr: 2. freies Training

Samstag, 21. November

1.30 Uhr: 3. freies Training

5 Uhr: Qualifying

Sonntag, 22. November

5 Uhr: GP

Möglich machts der Kontostand des Quintetts Max Verstappen (29, 279 Punkte), George Russell (28, 262), Lewis Hamilton (41, 261), Charles Leclerc (29, 249) und eben Norris (246). Sie alle trennen bloss 33 Punkte. Bei noch 75 ausstehenden Zählern sind Verschiebungen in der Rangliste also allemal möglich. Voraussetzung: Das Vorhaben von FIA-Boss Mohammed bin Sulayem (65) mit dem Saisonfinale in Katar und Abu Dhabi geht auch wirklich auf.

Den Fans wäre es zu wünschen. Obwohl jene von Ferrari kaum Freude an den Schlagzeilen der vergangenen Tage und Wochen haben dürften. Leclerc und Hamilton haben das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Und in der Chefetage herrscht Ratlosigkeit und Chaos. Ob Bernie Ecclestones (96) Lösungsansatz Frieden bringen würde?