FIA-Boss Sulayem boxte arabisches Finale durch

Die Formel 1 tat sich auch am Stichtag mit dem WM-Finale 2026 schwer. Zuerst meldete sich FIA-Boss Mohammed Ben Sulayem, der am Donnerstag 65 Jahre alt wird, zu Wort. Ohne Imola zu erwähnen!

Darum gehts Das Finale der Formel 1 findet wie geplant in Katar und Abu Dhabi statt

Imola wäre als Ersatzort bereitgestanden

Als nächstes steht der GP von Las Vegas aus dem Programm

Roger Benoit Formel-1-Experte

Der mächtige Chef aus Dubai, ein enger Freund von Fifa-Zampano Gianni Infantino (56), hiess die Fahrer, Teams und Fans (die Medien liess er aussen vor) auf Instagram willkommen zum spektakulären und unvergesslichen Finale in Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember). Kein Wort über mögliche Gefahrenmomente.

Domenicali bedankte sich

Imola, das seit Mai, seit den Absagen von Saudi-Arabien und Bahrain (wurde später in Malaysia nachgeholt), bekam den Dank erst später durch das Formula One Management (FOM). «Die Italiener haben sich hervorragend für den Notfall vorbereitet. Aber die momentane Lage im Nahen Osten und die Flugsituation lassen uns beim alten Kalender bleiben!»

Natürlich hat die Formel 1 in Imola alle Kosten übernommen. Dort wird es nun Hunderte von Hotelstornierungen geben. Der ganze Zirkus hatte sich für den Ernstfall vorbereitet. Interessant, dass der geschätzte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali (60) aus Imola stammt. Er war von 2008 bis 2014 der Nachfolger von Jean Todt als Ferrari-Teamchef.

Wolff: «Müssen den Chefs vertrauen!»

Weil niemand sagen kann, wie sich die Lage im Nahen Osten entwickelt, muss die Situation genau verfolgt werden. Mercedes-Chef Toto Wolff: «Wir vertrauen voll auf die Formel-1-Führung. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand nicht gehen will.»

Eine gute Einstellung vor dem nächsten und 21. Rennen in elf Tagen in Las Vegas. Und wenn bis dann die Lage rund um die letzten zwei WM-Orte wieder kritisch wird, sehen wir in der grössten Spielerhölle der USA eben das letzte Rennen 2026. Imola, wo 1994 Ratzenberger und Senna ihr Leben verloren, kann dann nicht mehr einspringen!