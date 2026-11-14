Sebastian Vettel ist Stargast beim exklusiven SBN-Dinner in Zürich. Der vierfache Formel-1-Weltmeister sorgt für grosse Unterhaltung, spricht über schwierige Momente in seiner Karriere und trifft alte Weggefährten.

Darum gehts Sebastian Vettel begeistert beim SBN-Dinner in Zürich rund 350 Gäste aus Sport und Wirtschaft.

Der vierfache Formel-1-Weltmeister gibt Einblicke in seine Karriere und erzählt von seinen Anfängen in der Schweiz.

Er ist zum Scherzen aufgelegt, spricht aber auch über die weniger schönen Seiten des Sports

Es ist für Sebastian Vettel (39) ein Heimspiel. Der vierfache Formel-1-Weltmeister lebt seit bald 20 Jahren in der Schweiz, 16 davon im Thurgau. Nun ist er Stargast beim exklusiven SBN-Dinner im noblen Dolder-Hotel oberhalb von Zürich.

SBN? Das ist das «Sport & Business Network», also das Netzwerk für Sport und Wirtschaft, gegründet von Ex-Handballer Besfort Biljali (41). Und die Persönlichkeiten aus Sport und Wirtschaft kommen in Scharen. Rund 350 Persönlichkeiten aus den beiden Welten essen ein edles Rinds-Entrecôte und tauchen in die Welt von Speaker Vettel ein.

Der vierfache Weltmeister sorgt für Lacher

Der Deutsche hat sich Ende 2022 nach 299 Grands Prix und 53 Siegen weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Beim seltenen Auftritt des früheren Red-Bull-Superstars wird er vom Moderationsduo Cloé (25) und Rainer Maria Salzgeber (57) gelöchert. Dabei präsentiert sich Vettel in Topform. Der vierfache Champion beantwortet die Fragen ehrlich, bedacht und gehaltvoll.

Aber auch zum Scherzen ist er aufgelegt. So erzählt er eine Episode, wie er in seinen F1-Anfängen bei Sauber in Hinwil ZH die Leute immer mit «Grüezi mit der Hand» begrüsste – im Glauben, dass man in der Schweiz nun mal so grüsst. Erst nach einem Jahr habe er dann herausgefunden, dass es eigentlich «Grüezi mitenand» heisst.

Vettels Ehefrau sitzt neben EVZ-Patron

Am Tisch sitzt Vettel neben SBN-Gründer Biljali. Vettels Frau Hanna Sprater (39) hat OYM-Gründer und EVZ-Boss Hans-Peter Strebel (77) zum Sitznachbarn bekommen. Ebenfalls am Tisch Nr. 14: die Wirtschaftsgrössen Georges Kern (61, Breitling), Urs Wietlisbach (65, Partners Group und Sporthilfe), Katharina Göppinger (40, IBM), Francisco Fernandez (63, Racing Unleashed), Gzim Hasani (smzh) und, am Tag der Verkündung seines Hugo-Boss-Abgangs, auch Daniel Grieder (65).

Vor Ort ist auch Alt-Bundeskanzler Walter Thurnherr (63), der die Eröffnungsrede hält, sowie weitere Schwergewichte aus dem Sport wie die Olympiasieger Dario Cologna (40) und Mario Gyr (41) oder der ehemalige Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer (51).

«Ich konnte und wollte nicht mehr»

Vettel redet aber auch über die weniger schönen Seiten des Sports. Mit dem heutigen Audi-Sauber-CEO Mattia Binotto (57) ist auch der frühere Ferrari-Teamchef in Zürich vor Ort, der ihn 2020 nach sechs Jahren ohne Titel über die Trennung in Kenntnis setzen musste. Vettel: «Es war damals die Covid-Zeit, man hatte wenig direkten Kontakt. Mattia rief mich an. Ich habe sofort gespürt, dass etwas im Busch ist.»

Auch die anfänglich schwierige Finanzierung seiner Karriere wird zum Thema. Vettel erzählt: «Damals ist mein Vater jedes Jahr mit mir an einer Autoshow in Essen gefahren, um ein paar tausend D-Mark zu sammeln. Er ist mit mir dort von Stand zu Stand gezogen und ich konnte und wollte nicht mehr.»

Während des Auftritts des so bodenständigen Champions spürt man: Alle im Saal werden zu Fans – auch jeder noch so millionenschwere Wirtschaftsboss.

Abend wird zum Klassentreffen unter Sauber-Legenden

Darunter sind auch langjährige Weggefährten von Vettel. Der Abend erinnert gar an eine Art Klassentreffen für Männer mit Benzin im Blut. Denn neben Ex-Sauber-Pilot Nick Heidfeld (49) und den Audi-Hinwilern Binotto und Stefano Battiston sind auch die ehemaligen Sauber-Grössen Beat Zehnder (60) und Max Welti (74) da.

Zehnder wurde vor zwei Wochen nach 39 Sauber-Jahren von Audi vor die Tür gestellt. Die Teammanager-Legende betont gegenüber Blick zwar, dass die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt sei: «Wir haben über meine Zukunft geredet, aber es gab kein geeignetes Projekt für mich. Ich wusste es schon seit Sommer.»

Wie weiter für den Zürcher? Offen. «Es haben bereits andere Formel-1-Teams angerufen. Aber bis 20. Januar mache ich sicher nichts. Ausser Ferien!»

Vettel versteigert Rennanzug, von dem er sich fast nicht trennen kann

Zum Schluss des Gala-Events kommt es zur Versteigerung. Obwohl sich Vettel, wie er selber sagt, schlecht von seinen Rennfahrer-Utensilien trennen kann, gibt er einen roten Ferrari-Rennanzug weiter, den er in einem seiner letzten Rennen getragen hat. Der Käufer lässt sich das etwas kosten: Er lässt 30’000 Franken springen.

Der gesamte Erlös von 108’000 Franken aus der Versteigerung der Rennanzüge von Vettel, Gabriel Bortoleto (22) und Nico Hülkenberg (39) sowie der Tombola kommt Vettels eigener Stiftung zugute. In der Vergangenheit habe er bisher immer selber Geld investiert, denn seine Taschen seien glücklicherweise «noch voll». Trotzdem ist seine Freude über den Zustupf natürlich riesig.