Der dritte Startplatz und der siebte Rang im Ziel beim GP do Brasil haben das Rauswurf-Gespenst beim WM-Neunten Liam Lawson (24) endgültig verscheucht. Der Neuseeländer darf auch 2027 für Racing Bulls ran.

Roger Benoit, Sao Paulo

Seine fast logische Vertragsverlängerung war eine Zangengeburt und hätte fast zum Skandal des Jahres geführt. Lawson punktete in 15 der 20 Rennen, sicherte damit dem B-Team von Red Bull den sicheren 5. WM-Platz vor Alpine.

«Das bestimmen andere Leute»

Als Blick vor einigen Wochen beim CEO von Racing Bulls, Peter Bayer (55) fragte, warum man mit Lawson neben Rookie Arvid Lindblad (19) noch nicht verlängert habe, sagte der Österreicher: «Das ist nicht unsere Entscheidung. Das bestimmen andere Leute!»

Und die sitzen fast alle in Salzburg in der Bullen-Zentrale. Dort wollte man offenbar mit dem Juwel Nikola Tsolov (19) in dessen Heimat Bulgarien das grosse Geschäft machen und den Hype um ihn ausnutzen.

Heisses Duell Tsolov – Camara

Jetzt hat die Vernunft gesiegt. Tsolov wurde für alle vier Bullen-Piloten für 2027 als Ersatzpilot bestätigt. Jetzt kann er sich in Katar und Abu Dhabi voll auf den Formel-2-Endkampf gegen Rafael Camara (21) konzentrieren.

Der zukünftige Haas-Pilot, der am Sonntag daheim in Interlagos zum Formel-1-Debüt kam, hat vier Rennen vor Schluss als Leader sieben Punkte Vorsprung auf Tsolov. Spannender geht’s nicht.

Leistungsausweis: 89 Punkte

Für Lawson gehts jetzt entspannter in die drei letzten Rennen innerhalb von zwei Wochen. Der 55-fache GP-Starter: «Ich freue mich einfach, dass es geklappt hat.»

Der Neuseeländer, in der Formel 1 nicht gerade mit vielen guten Fahrerkollegen gesegnet (kürzlich legte er sich auch mit Verstappen an), bringt den Ausweis von sagenhaften 89 WM-Punkten mit. Das sind elf mehr als die letzten fünf Teams gemeinsam zusammenkratzten. Liam gehört neben Weltmeister Antonelli und Spätzünder Verstappen (zehn Podestplätze in den letzten elf Rennen!) zu den drei grossen Überraschungen 2026.