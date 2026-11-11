Lewis Hamilton ist direkt vom Rennwochenende ins Krisengebiet gereist. Am Grenzübergang Rafah sah der Ferrari-Pilot blockierte Hilfslieferungen. Jetzt erhebt er schwere Vorwürfe gegen Israel.

Darum gehts Hamilton reiste nach dem São-Paulo-GP nach Rafah

Dort sah er Hilfslastwagen, die nicht durchkamen

Er wirft Israel in Gaza Genozid vor; Israel dementiert

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Spitzensportler meiden politische Themen meist. Lewis Hamilton (41) nicht. Kaum war der GP von São Paulo vorbei, flog der siebenfache Weltmeister in den Nordsinai. Am Dienstag stand er am Grenzübergang Rafah und in den Lagern des Ägyptischen Roten Halbmonds, wo Hilfsgüter für Gaza liegen. In den Gazastreifen selbst kam er laut Berichten nicht.

Am Mittwoch folgte die Abrechnung auf Instagram. «Die vergangenen drei Jahre von Israels Genozid in Gaza sind entsetzlich», schreibt der Brite. «Kein Mensch sollte so behandelt werden, als wäre sein Leben weniger wert.»

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«Wie ein Freiluftgefängnis»

Er habe kilometerlange Mauern gesehen, «gebaut, um die Menschen drinnen zu halten». Es habe sich angefühlt wie ein Freiluftgefängnis. An der Grenze stünden Lastwagen mit Lebensmitteln bereit, würden aber regelmässig nicht durchgelassen. Der vorderste Fahrer habe schon über zwölf Stunden gewartet.

Abgewiesen werde Material «aus verrückten Gründen»: Schlafsäcke, medizinische Geräte, Rollstühle, «sogar Fussbälle für Kinder». Hamiltons Forderung: «Israel muss seine Verpflichtungen aus dem Waffenstillstand erfüllen und die Hilfslastwagen hineinlassen. Keine Ausreden.»

Nicht seine erste Wortmeldung

Hamilton bezieht seit Jahren politisch Stellung, auch zu Gaza. Schon im September 2025 griff er das Wort «Genozid» auf, als eine Uno-Untersuchungskommission Israels Vorgehen so einstufte. Im Januar verlangte er nach einem Besuch in Jordanien mehr Hilfe für die Bevölkerung. So scharf wie jetzt, nach dem Augenschein vor Ort, war er aber noch nie.

Hamilton schliesst mit einem Appell: «Ich will nicht, dass wir uns an ihr Leid gewöhnen. Ich will nicht, dass wir wegschauen.»

Israel weist den Genozid-Vorwurf seit jeher zurück.