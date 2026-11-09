Am Dienstag muss Imola wissen, ob man am 6. Dezember das WM-Finale durchführen kann oder nicht. Eine negative Antwort der FIA und GP-Macher heisst aber (noch) nicht, dass man deshalb in Katar und Abu Dhabi fährt.

Darum gehts Für Audi gehts jetzt um WM-Platz 7 und um viel Geld

Auto kann für den Rennstall zum Trumpf werden, wenn die Fahrer keine Fehler machen

FIA-Dokumente und WM-Finale sorgen für Chaos in der Formel 1

Roger Benoit aus Sao Paulo

Wirbel auch bei Audi vor dem Saison-Endspurt. Die Deutschen, mit dem grossen Ziel angetreten, 2030 um den WM-Titel zu kämpfen, müssen endlich die vielen kleinen Fehler oder Unfälle der beiden Fahrer oder an den Boxen abstellen.

Es geht um 15 Millionen Dollar

Gelingt das in den letzten drei oder eben nur noch zwei Rennen, kann man das fast schon unmögliche Ziel noch erreichen. Im Kampf um den 7. Platz und rund 15 Millionen Dollar mehr Preisgeld. Dann kann man den achten Rang noch verlassen.

1:09 Nicht die einzige Panne: Norris zerdeppert bei Podestsprung Champagnerflasche

Die drei Punkte Rückstand (28:31) aufzuholen, ist möglich, da Gegner Haas-Ferrari nach dem Ocon-Wirbel angeschlagen wirkt. Mit Bearman und Camara sah das US-Team in Interlagos auf den Positionen 17 und 20 schlecht aus. In den letzten 14 Rennen hat man gerade mal zehn Zähler erobert. Audi holte in der gleichen Zeitspanne 26.

Audis Trumpf: gutes Auto

Aber eben: Audi muss trotz der Motorprobleme (nur der Honda ist schwächer) das Potenzial des sehr guten Autos aus Hinwil ausnutzen. Intern spricht man vom drittbesten Chassis in der Formel 1.

Wie gesagt: Das klappt nur, wenn Hülkenberg und Bortoleto auf der Strecke bleiben und keine Fehler machen. Die Zehn-Sekunden-Strafe für Hülkenberg, weil er Colapinto ausserhalb der Piste überholte, war wieder so ein Zwischenfall, den es zu vermeiden gilt. Der Deutsche sagt ehrlich: «Ja, man kann diese Strafe geben.» Okay, warum gab er dann nicht sofort den gewonnenen Platz an den Argentinier zurück?

Drei Stunden warten ...

Für weltweiten Ärger sorgte wieder einmal der langsame Apparat der FIA-Kommissare. Weil jeder Zwischenfall eine eigene Dokumenten-Nummer bekommt und diese später in dieser Reihenfolge behandelt werden, kommen die wichtigsten Fälle meist am Ende.

So geschehen beim harten Duell Leclerc gegen Lawson in der vorletzten Runde. Kurz darauf, um 15.38 Uhr Lokalzeit, ging der GP do Brasil zu Ende. Es dauerte bis 18.20 Uhr, dass das Urteil von Dokument 79 öffentlich wurde. Leclerc wird mit einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe gebüsst und fällt damit hinter Lawson neu auf Position acht.

Mercedes-Duo drehte sich

Und bevor mit Dokument 81 um 18.45 Uhr (also über drei Stunden nach dem 20. WM-Lauf) die Resultate für offiziell erklärt wurden, kam noch Dokument 80. Und dort wurde Weltmeister Antonelli für das unsichere Wegfahren aus den Boxen (er blockierte Colapinto) bestraft: Fünf-Sekunden-Zeitstrafe, was aber seinen fünften Platz hinter Teamkollege Russell und vor Piastri nicht gefährdete.

Mercedes feierte seinen neunten Team-Titel übrigens mit je einem seltenen Dreher der beiden Gold-Fahrer! Und beim ersten Rennen ohne Podestauftritt!