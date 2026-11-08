Mercedes verpasst am GP Brasilien das Podest, darf sich aber trotzdem über den Gewinn in der Konstrukteurswertung freuen. Max Verstappen bietet auf der Interlagos-Strecke erneut eine Show – zum Sieg reichts aber nicht.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Zum neunten Mal seit 2014 hat Mercedes den wichtigsten Pokal bei den Teams gewonnen. Und dabei stand beim verrückten und verregneten GP do Brasil nicht einmal ein Silberpfeil-Pilot auf dem Podest.

Nach 71 Runden ohne einen einzigen Crash – was man bei diesen dramatischen Bedingungen fast als Wunder bezeichnen kann – verpasste das Silberpfeil-Duo Russell und Weltmeister Antonelli das Treppchen um rund zehn Sekunden.

«Das tut der ganzen Freude unserer Mannschaft hier, in Brackley und Brixworth keinen Abbruch. Hunderte von Menschen haben für diese zwei Autos fast Tag und Nacht gearbeitet. Dieser WM-Titel gehört ihnen», sagte der Baumeister des Erfolges, der Wiener Teamchef Toto Wolff (54).

Ferrari löst Kopfschütteln aus

Warum Mercedes schon jetzt mit 652:510 Punkten gegenüber Ferrari feiern kann, lag an der etwas seltsamen Vorstellung der Roten: 7. Leclerc vom 14. Startplatz und Hamilton raste vom 20. auf den 9. Rang. Das sieht zwar auf dem Papier gut aus, doch die Formschwankungen der beiden Fahrer – wohl durch die Reifen bedingt – löste einiges an Kopfschütteln aus.

Bereits nach neun Minuten lagen die beiden Ferrari nebeneinander. Und für einige Kurven wollte keiner nachgeben. Aber offenbar hat das klärende Gespräch der beiden verkrachten Stars etwas genutzt. Hamilton: «Wir lösten die Sache unter uns beiden. Vasseur war nicht dabei!» Auch eine interessante Aussage.

Verstappen mit starker Aufholjagd

In der WM können wohl beide Ferrari-Piloten den Kampf um den Vize-Meistertitel vergessen. Da gibt es nur einen Favoriten: Max Verstappen (29). Was der Teufel von Interlagos zum dritten Mal in Serie hier bei nassen Bedingungen ablieferte, muss den letzten Fan begeistern.

2024 startete er aus der 17. Position und lag im Ziel meilenweit vor dem Alpine-Duo Ocon und Gasly.

2025 startete der Holländer aus der Boxengasse und wurde hinter Norris und Antonelli Dritter.

2026 musste Verstappen nach einem Motorwechsel neben Pérez (Cadillac) aus der elften Reihe starten.

Schon nach 17 Runden, als das ganze Feld von den grünen Intermediates-Reifen auf den weichen roten Gummi wechselte, lag Super-Max in Schlagdistanz mit der Spitze. Und in der 22. Minute schnappte er sich Antonelli und lag hinter dem späteren Sieger Lando Norris (14. Sieg auf McLaren-Mercedes) und Teamkollege Hadjar an dritter Stelle.

Der Franzose durfte Verstappen bei der Aufholjagd natürlich keinen Ärger machen und ging in dieser verflixten ersten Kurve (Senna-S) brav zur Seite.

Wechselorgie kurz vor Schluss

Kurz danach fragte Hadjar bei Red Bull mal schüchtern nach: «Wenn Max den Norris nicht packt, bekomme ich dann meinen Platz wieder zurück?»

Eine unnötige Frage, denn der vierfache Weltmeister lag im Ziel als Zweiter fast zehn Sekunden vor Hadjar und zum achten Mal in Serie auf dem Podest. Der GP do Brasil war eine unterhaltsame Sache mit vielen Duellen und haarigen Situationen. Aber meist fair.

Fast abenteuerlich wurde es neun Runden vor Schluss, als alle wieder an den Boxen den grünen Intermediates-Reifen aufziehen mussten. Es hatte nochmals richtig runtergeschüttet.

Die einzige brutale Szene wurde nach dem Ende von der FIA noch lange untersucht. Lawson, der als sensationeller Dritter gestartet war und bei Racing Bulls trotz jetzt 89 WM-Punkten dem Bulgaren Tsolov Platz machen muss, wehrte sich mit allen Mitteln gegen Leclerc. Der Ferrari zwängte sich vorbei. Drei Stunden nach Rennschluss kommt das Verdikt: Leclerc kassiert für sein aggressives Manöber eine 5 Sekunden Strafe und fällt auf den 8. Rang zurück, Lawson wird Siebter.