Diese Formel-1-Rekorde hat Kimi Antonelli schon geknackt

Im Alter von 20 Jahren und 68 Tagen kürt sich Kimi Antonelli in Mexiko zum jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten. Für den Italiener ist es die nächste Bestmarke in einer ganzen Reihe von Rekorden – ein Überblick.

Jüngster GP-Leader

18 Jahre und 224 Tage ist Kimi Antonelli alt, als er rund ein halbes Jahr nach seinem Debüt in der Formel 1 am GP Japan im April 2025 erstmals einen Grossen Preis anführt – als jüngster Fahrer aller Zeiten. Er löst damit Max Verstappen ab, der 2016 beim GP Spanien vier Tage älter war.

Jüngster Fahrer mit einer schnellsten GP-Runde

Beim gleichen Rennen in Suzuka 2025 stellt Antonelli einen weiteren Rekord auf: Noch nie ist vor ihm ein jüngerer Fahrer die schnellste Runde an einem GP gefahren. Auch hier löst Antonelli Verstappen ab (19 Jahre und 44 Tage am GP Brasilien 2016).

Jüngster Pole-Setter

Seine erste Pole-Position fährt Antonelli im Mai 2025 beim Sprint in Miami heraus. Da ist er 18 Jahre und 250 Tage alt. Fast ein Jahr länger gedulden muss sich der Italiener bis zu seiner ersten GP-Pole: Im März 2026 ist er am GP China in Shanghai im Alter von 19 Jahren und 201 Tagen erstmals der Schnellste im Qualifying – immer noch genug für den Titel als jüngster Pole-Setter aller Zeiten. Diesen luchst er Sebastian Vettel ab, der bei seiner ersten Pole am GP Italien 2008 noch eineinhalb Jahre älter war.

Jüngster Fahrer mit einem «Hattrick»

Weil Antonelli in China nicht nur seine erste Pole-Position, sondern einen Tag später auch den ersten GP-Sieg holt und dabei obendrein noch die schnellste Runde fährt, schafft er im Alter von 19 Jahren und 202 Tagen auch als jüngster Fahrer den Formel-1-Hattrick aus Pole-Position, GP-Sieg und schnellster Runde an einem Wochenende.

Jüngster WM-Leader

Zwei Wochen nach seinem perfekten Wochenende in China legt Antonelli in Suzuka eindrücklich nach und gewinnt seinen zweiten GP in Folge. Damit übernimmt er mit 19 Jahren und 216 Tagen auch als jüngster Fahrer aller Zeiten die Führung in der WM-Wertung – Lewis Hamilton, der bei seinem ersten Intermezzo als WM-Leader 2007 fast drei Jahre mehr auf dem Buckel hatte, ist seinen Rekord los. Zudem gibt es auch keinen jüngeren Fahrer als Antonelli, der zwei GPs in Serie gewinnen konnte.

Jüngster Fahrer mit einem «Grand Slam»

Zweieinhalb Monate nach seinem Hattrick in Shanghai komplettiert Antonelli Anfang Juni in Monaco auch seinen ersten Grand Slam, bei dem ein Fahrer neben Pole, Sieg und schnellster Runde am gleichen Wochenende auch einen GP vom Start bis ins Ziel anführen muss – und natürlich tut er dies im Alter von 19 Jahren und 286 Tagen ebenfalls als jüngster Fahrer aller Zeiten.

Längste Siegesserie nach dem Premierensieg

Seinem Premierensieg in China lässt Antonelli gleich fünf weitere GP-Triumphe in Serie folgen – zwischen März und dem GP Monaco im Juni ist er nicht zu schlagen. Ein Fahrer, der nach seinem ersten Sieg gleich vier weitere anhängt? Das gab es in der Formel 1 vor Antonelli noch nie.

Jüngster Sprint-Sieger

Während Antonelli im Frühling also reihenweise GP-Siege sammelt, muss er sich bis zu seinem ersten Sprint-Sieg länger gedulden. Im Juli 2026 ist es am GP Grossbritannien schliesslich so weit: Antonelli gewinnt das Sprint-Rennen in Silverstone – und auch hier reicht es mit 19 Jahren und 313 Tagen noch zum Rekord als jüngster Sieger.

Jüngster Weltmeister

Mit dem Ausgang des Grossen Preises von Mexiko steht fest: Kimi Antonelli ist Weltmeister 2026! Damit schreibt er weiter Geschichte, denn der Italiener ist neu auch der jüngste Formel-1-Champion aller Zeiten. Mit 20 Jahren und 68 Tagen unterbietet er die bisherige Marke von Sebastian Vettel deutlich – der Deutsche ist bei seinem ersten WM-Titel 2010 über drei Jahre älter gewesen.