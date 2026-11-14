Antonelli oder Verstappen – wer wird Fahrer des Jahres?

Ist der Weltmeister auch immer der beste Fahrer der Saison? Meistens kann die Frage mit einem klaren Ja beantwortet werden. Allerdings nicht 2026. Da muss sich Mercedes-Schocker Kimi Antonelli (20) bei der weltweiten Wahl «Fahrer des Jahres» in den letzten drei Rennen vor Max Verstappen (29) im Red-Bull-Express noch richtig ins Zeug legen.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Antonelli führte nach sechs Rennen mit 156:43 Punkten gegen Verstappen. Er lag also 113 Zähler vorne. Jetzt, nach 20 Rennen, beträgt der Vorsprung des Italieners auf den Holländer noch 111 Punkte. Oder: Max fährt nach dem katastrophalen Start auf der gleichen Stufe wie der Champion – zehn Podestplätze in den letzten elf WM-Läufen. Der neue Motor von Red-Bull-Ford ist die Sensation des Jahres.

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Verstappen ist wieder der Alte

Kimi oder Max? Die Frage bleibt offen. Antonelli könnte noch als fünfter Fahrer nach Schumacher, Vettel, Hamilton und Verstappen zehn oder mehr Siege in einer Saison einfahren! Und Verstappen hat mit 75 GP-Siegen seine alte Kampfeslust wiedergefunden. «Wenn ich nicht glauben würde, dass ich der Beste bin, dann würde ich aufhören!» So liebt man den vierfachen Weltmeister. Er sagt, was er denkt. Dazu polarisiert Max, während dem unbekümmerten Kimi noch alle Sympathien zufliegen.

Jetzt gehts nach Vegas

Las Vegas steht vor der Tür. Ein Live-Albtraum für die TV-Fans. Zweimal um 1.30 Uhr nachts und dreimal um 5 Uhr morgens (auch das Rennen am Sonntag). 2025 lebte das Rennen am Strip von roten Flaggen, grossen Verspätungen, Kälte, losen Strassendeckeln – und nach dem Rennen wurden Norris (2.) und Piastri (4.) noch im McLaren disqualifiziert. Sie hatten sich den Unterboden zu stark abgenutzt. Es siegte Verstappen vor Russell und Antonelli.

Schlechte Erinnerungen bei Audi

Für Audi gehts um WM-Platz 7. Noch liegt US-Team Haas-Ferrari mit 31:28 vorne. Mit dem Resultat von Las Vegas 2025 würden die Hinwiler punktemässig jetzt ausgleichen: 7. Hülkenberg, 9. Ocon, 10. Bearman – 6:3 Punkte. Aber aufgepasst: Hülkenberg (mit Gasly) und Bortoleto (mit Stroll) waren vor einem Jahr mit ihren Sauber-Boliden kurz nach dem Start schon neben der Piste. Der Brasilianer schied sofort aus – und bekam noch fünf Strafplätze.