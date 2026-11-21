Endlich ist der Regen weg, aber kaum zehn Grad im Wüsten-Staat Nevada. Und schon gingen die Rundenzeiten um über zehn Sekunden runter. Schnellster vor der Qualifikation um 5 Uhr (MEZ, TV live): Russell vor Antonelli.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Gleich zu Beginn des dritten Trainings bei nur 16 Grad auf dem Asphalt meldeten sich mal einige Aussenseiter vorne auf der Zeitentabelle an. Doch im Kampf um die 21. Pole-Position des Jahres werden natürlich die stets Verdächtigten favorisiert: Verstappen, Russell und Norris. Das Ferrari-Duo bildet jeweils die beiden Wundertüten. Weltmeister Antonelli kann den besten Startplatz nicht erobern. Er muss wegen eines Motorwechsels fünf Startplätze zurück (Blick berichtete).

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Bisher 5 Startplatz-Opfer

Die weiteren (bisherigen) Opfer bei der Startaufstellung: Piastri (McLaren) minus zehn Positionen. Wie Sainz (Williams) und Stroll (Aston Martin). Für Bearman (Haas) geht es ans Ende in die elfte Reihe. Er wechselt neben Motor und Turbo noch andere Komponenten im Antriebsstrang. Nicht auszuschliessen, dass bis zum Rennen noch andere Piloten ins Strafregister kommen.

Hülkenberg gehört im Audi zu den drei Piloten, die bisher noch keine Startplätze verloren, weil sie mit der Anzahl der erlaubten Teile bisher über die Runden kam. Im internen Duell des Teams aus Hinwil steht es weiter 14:14. Sieger offen. Bortoleto macht zwar mehr Fehler. Aber er ist eben oft auch etwas schneller.

Max jagt 3. Vegas-Sieg

Nach 20 Minuten führten die beiden roten Bullen: Max Verstappen eine Sekunde vor Isack Hadjar. Der zweifache Vegas-Sieger ist also weiter im Hoch, was die zehn Podestplätze in den letzten elf Rennen beweisen.

Dahinter Norris, Gasly, der überraschende Zweite am nassen Freitag, Tagessieger Russell, Piastri, Antonelli, Hamilton, Sainz und Alonso.

2 Reifenstopps in Katar

Die tiefen Temperaturen in Las Vegas bringen die Reifen einmal mehr in den Mittelpunkt. Wer nicht auf seine Leistung kommt, schiebt die Schuld schnell dem Gummi zu.

Beim nächsten Rennen in Katar, wo die Temperaturen bei rund 30 Grad liegen, ist der raue Asphalt das Problem. Erneut wird die Anzahl der Runden, für die Pirelli eine Garantie abgibt, auf 27 reduziert. Das heisst bei einer Renndistanz von 57 Umgängen mindestens zwei Boxenstopps. Obligatorisch.

Sky Deutschland bleibt daheim

Doch damit sind in Katar noch nicht alle Probleme gelöst: Sky Deutschland schickte keine Reporter nach Doha. Auch andere TV-Stationen diskutieren weiter über einen Verzicht auf die Reise in eine Region, die in den Krieg im Nahen Osten oft involviert war. Fortsetzung folgt.

Bei den Teams hört man noch nichts über eventuelle Reiseabsagen von Mechanikern oder Ingenieuren. Mercedes und Ferrari lässt es den Angestellten offen, ob sie nach Katar und Abu Dhabi reisen wollen. Sicher dabei ist Audi, das dem katarischen Staatsfonds mit über 30 Prozent gehört.

Alonso: «Seit 2014 falsch unterwegs»

Die neue Motorenregel ab 2030 mit einem 2,1-Liter-V8-Motor mit Turboaufladung und begrenzter Hybridisierung hat viele Diskussionen ausgelöst. Die meisten Fahrer jubeln, sagen aber, dass bis dann noch ein langer Weg ist.

Fernando Alonso (45) vor seinem 446. Grand Prix: «Da hat man also acht Monate gebraucht, um zu merken, dass das jetzige Reglement mit dem Energiemanagement ein Flop ist. Endlich werden die Weichen in die richtige Richtung gestellt. Aber seit 2014 waren wir in die falsche Zukunft unterwegs. Hybridmotoren haben in der Formel 1 nichts verloren.»

Racing Bulls glänzt weiter

Im dritten Training übernahmen in der Zwischenzeit die beiden Mercedes die Führung. Norris, Leclerc, Verstappen und die beide Racing Bulls von Lindblad und Lawson mischten mit. Die beiden Audis mussten sich vor der baldigen Qualifikation eher nach hinten orientieren.