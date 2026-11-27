Zweites Training im vorletzten WM-Lauf: Wie in den ersten 60 Minuten kaum Aufregung in Katar – ausser einem Kiesbett-Dreher von Leclerc. Dann wiederholte Mercedes das Resultat vom Mittag: Antonelli vor Russell.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Am Samstag um 19 Uhr (live auf Blick im Ticker) verspricht die Qualifikation eine heisse Show. In den bisherigen vier Doha-Rennen teilten sich vier Fahrer den besten Startplatz auf: Hamilton, Verstappen, Russell und Piastri.

«Stimmung ist nicht gut»

Das zweite Training begann bei 24 Grad mit einem Kiesbett-Dreher von Leclerc im Ferrari. «Offiziell darf ich hier in Doha nichts sagen. Aber man kann sich vorstellen, dass die Stimmung momentan nicht gut oder sogar fröhlich ist.»

Man kann für Ferrari nur hoffen, dass die beiden Stars am Sonntag ab 17 Uhr (live auf Blick im Ticker) nicht nebeneinander starten. Denn: Will man einen internen Unfall unbedingt vermeiden, dann kracht es.

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Hamilton stoppte: Motor kaputt?

Nun, im zweiten Training trennten die beiden Kampfhähne 0,117 Sekunden. Leclerc als Siebter vor Hamilton als Achter. Wie im ersten Training! Der Frust sitzt tief. Und vier Minuten vor Schluss stellte Hamilton den Ferrari neben der Strecke ab und funkte: «Irgendwas mit dem Motor!»

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Mechaniker leicht verletzt

Bei Red Bull bekam man am Abend für einen Vorfall im ersten Training die Rechnung der FIA serviert: 30'000 Euro für das zu frühe Losschicken von Hadjar beim Reifenwechsel. Deshalb fuhr der Franzose sogar einem Mechaniker über den Fuss.

Von der Busse müssen 10'000 Euro sofort bezahlt werden. Die restlichen 20'000 Euro sind auf Bewährung in den nächsten zwölf Monaten ausgesetzt.

Zwei rote Flaggen

Bei Halbzeit lagen einmal mehr die acht Fahrer der Topteams auf den ersten acht Plätzen. Zwei Mercedes vor zwei McLaren, dann zwei Red Bull und das Ferrari-Duo. Dahinter klopfte der WM-Fünfte Racing Bulls mit beiden Autos (Lawson und Lindblad) an die grosse Türe.

Dann gab es gleich zwei rote Flaggen. Zuerst wurden Teile des Leclerc-Wagens geborgen und die Strecke gesäubert. Kaum ging es wieder los, drehte sich Gasly im Alpine ins Kiesbett – und kam nicht mehr raus.

Audi grüsst aus der Mitte

Audi tummelte sich wie das ganze Jahr im vorderen Mittelfeld herum. Daran wird sich wohl nichts mehr ändern. Ob das im Kampf gegen Haas-Ferrari reicht? Das US-Team liegt noch mit 31:28 auf dem 7. WM-Platz.

Bei Haas hat sich Rafael Camara nach seinem 16. Platz beim Formel-1-Debüt in Las Vegas entschieden, auf den Formel-2-Titel zu verzichten und seine für 2027 gesicherte Karriere mit zwei weiteren GP-Rennen fortzusetzen. Damit kann sein Verfolger Nikola Tsolov (19, Bulgarien) vier Rennen vor dem Ende die fehlenden sieben Punkte auf den Brasilianer locker gutmachen. Und sich als Formel-2-Meister (und Bullen-Ersatzpilot 2027) feiern lassen.