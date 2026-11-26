Auch die italienischen Medien haben sich auf ihr Heiligtum Ferrari eingeschossen. Die letzten Wochen waren ein Horror und ein Trauerspiel. Jetzt fordern alle eine Lösung. Wer sitzt in Maranello noch fest im Sattel?

Roger Benoit Formel-1-Experte

Ein Rauswurf von Charles Leclerc (29), der in Mexiko und Las Vegas die roten Spielregeln verletzte, würde Ferrari nach acht meist erfolglosen Jahren (nur neun Siege) zu teuer kommen. Wer im Jahr rund 30 Millionen Euro verdient, den wird man nicht so leicht los. Vor allem, weil sein neuer Vertrag noch drei Saisons läuft.

Hamilton spielt es clever

Der Fall von Sir Lewis Hamilton (41) ist einfacher, weil sein Vertrag Ende 2027 ausläuft. Hier müssten rund 60 Millionen Euro den Besitzer wechseln. Der mit allen Wassern gewaschene Brite bleibt trotz der Fouls seines viel zu ehrgeizigen Teamkollegen erstaunlich ruhig.

Sky-Reporter Ralf Schumacher (51), ein jahrelanger Kritiker von Hamilton, stichelt weiter: «Lewis versucht, Charles mental zu zerstören!»

Das schwächste Glied: Vasseur

Ferrari-CEO John Elkann (50), der ebenfalls in die Schusslinie gerät, müsste eigentlich das schwächste Glied in der Kette, Teamchef Fred Vasseur (58), als Hauptverantwortlichen in die Wüste schicken. Wie im Fussball der Trainer im Notfall gehen muss.

Früher wurden die Teambosse oft im Jahrestakt gewechselt. Doch der Franzose hat wenigstens etwas aufgebaut, was die beiden Fahrer jetzt zerstören. Vasseur ist plötzlich machtlos, hilflos und ohne jegliche Souveränität. Und gesundheitlich seit Jahren angeschlagen.

Zwei Nummer-1-Stars gehen nicht

Bei Ferrari sucht man also eine Lösung, die es eigentlich gar nicht gibt. Beide Piloten, die viel zu stark von sich überzeugt sind, werden nie einem Nummer-2-Status zustimmen. Aber nur dies würde dem Team helfen. Sonst geht der Krach auf und neben der Strecke eben weiter. Ein Ärgernis für Maranello und die Millionen von Fans.

Vor einem Jahr war der 5,4 km lange Kurs mit zwei Pflicht-Boxenstopps in Doha für Ferrari keine Reise wert. Leclerc startete als Zehnter, Hamilton sogar nur als 18. Im Rennen reichte es dem Monegassen zu Position acht und der Engländer wurde 12.

Williams und Alpine mogelten

Vor Katar wurde bekannt, dass 2025 Williams und Alpine die Budgetobergrenze (2021 eingeführt) von neu rund 230 Millionen Dollar überschritten haben.

Beide Teams haben ihre «unbeabsichtigten» Fehler zugegeben und sich hinter den Kulissen finanziell mit der FIA geeinigt. Sie nehmen zudem etwas weniger Zeit im Windkanal in Kauf. Also keine Punktabzüge oder noch drastischere Strafen.

Wirbel um Bearman vorbei

Endlich ist das Fahrerfeld für 2027 komplett. Nach zähen Verhandlungen mit Haas und Ferrari (es ging um Millionen und eine gesicherte Zukunft) hat das US-Team den Briten Oliver Bearman (21) – neben Rookie Rafael Camara (21, Bras) – bestätigt.

Musste Ferrari seinem einst hochgelobten Academy-Fahrer (bis Ende 2027) garantieren, dass er den roten Sitz bekommt, sollte man sich frühzeitig von Leclerc oder Hamilton verabschieden?