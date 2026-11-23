Sir Lewis Hamilton (41) muss sich bei Ferrari langsam fragen, ob er im falschen Film mitmacht. Oder ob er im Panikorchester in Maranello neben Leclerc nur die zweite Geige spielen will.

Darum gehts In Las Vegas gerieten Leclerc und Hamilton erneut aneinander

Teamchef Vasseur wirft beiden mangelnden Teamrespekt vor

Ferrari wartet seit 20 Jahren auf einen WM-Titel

Roger Benoit Formel-1-Experte

Das Dauertheater auf und neben der Strecke nervt das ganze Umfeld. Dass Charles Leclerc (29) kein Teamplayer ist, hat er schon mehrmals demonstriert. Der Monegasse lässt neben sich keinen anderen Star zu. Name egal. Zuletzt gesehen am Sonntag in Las Vegas bei 39 Leaderwechseln und rund 350 Überholmanövern.

Leclerc mit nur 9 Siegen

Mit Carlos Sainz konnte Leclerc vier Jahre lang (2021 bis 2024) gut leben, weil der Spanier oft gute Miene zum bösen Spiel machte. Genau da beginnt das wahre Problem von Leclerc: Sobald ein Teamkollege schneller ist oder im Rennen vor ihm liegt, wird er nervös. Das ist für ihn fast wie eine Majestätsbeleidigung.

Und da beginnt sich sein Ego im Cockpit zu melden. Leclerc kann sich nach acht Jahren bei Ferrari nicht vorstellen, dass ihm jemand den Platz streitig macht. Doch nach 192 Rennen (21 davon im Lehrjahr 2018 bei Sauber) sollte sich «King Charles» mal überlegen, ob ihn die bisher nur neun Siege (wie Antonelli in sechs Monaten) unantastbar machen.

Chef fehlt Souveränität

Die ewigen Streitereien auf der Strecke mit «Teamkollege» Hamilton nerven neben den Fans auch Regisseur Fred Vasseur (58). Erneut tobte am Sonntag der Franzose über die hitzige Abschuss-Aktion des selbsternannten Ferrari-Lieblings gegen Lewis in Las Vegas.

Aber was nützen die vielen Diskussionen und Beschwörungen auf Besserung hinter den Kulissen? Nichts. Die Fragen müssen erlaubt sein: Ist Vasseur überfordert, fehlt ihm die Durchschlagskraft? Kurz: Wie lange ist er noch der richtige Chef, um mit zwei uneinsichtigen Superstars umzugehen? Mit Sätzen wie «unseren Fahrern fehlt der Respekt für das Team» geht nichts vorwärts.

Wann greift Elkann ein?

Für das ganze Chaos ist eigentlich CEO John Elkann (50) verantwortlich. Der oberste Ferrari-Boss lockte Hamilton für 2025 mit mehreren Optionen nach Maranello. Und der Brite, der mit «40 Jahren längst eine Familie haben wollte», folgte dem roten Ruf und den Millionen nach Italien.

Heute muss sich Sir Lewis fragen, was passiert wäre, hätte er ab 2025 weiter für Mercedes unterschrieben. Der achte WM-Titel wäre vielleicht schon im Sack. Bei Ferrari kann er den Rekord-Titel auch 2027 vergessen. Solange bei den Roten nicht endlich ein klares Konzept vorliegt, nicht nur geredet, sondern auch gehandelt wird – und vielleicht sogar die Fahrerpaarung gewechselt wird.

Bald Fahrerwechsel?

Mit dem Haas-Ferrari-Duo 2027, Oliver Bearman und Rafael Camara, stehen zwei rote Nachwuchspiloten bereit. Zu jeder Zeit. Aber spätestens für 2028.

Die unendliche Geschichte eines Teams, das jetzt seit 20 Jahren auf einen WM-Titel wartet, muss endlich ein neues Kapitel aufschlagen. Wie lange sind Leclerc und Hamilton mit Chef Vasseur noch die richtigen Hauptfiguren beim ältesten Formel-1-Team? Zweifel an einer längeren gemeinsamen Zukunft dürfen geäussert werden.