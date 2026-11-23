Max Verstappen jubelt in Las Vegas nicht nur über seinen 75. GP-Sieg. Fast noch mehr freut er sich über den Ausfall seines Intimfeinds, wie der Holländer verrät.

Blick Sportdesk

Max Verstappen und George Russell werden keine Freunde mehr. Nach dem Formel-1-Rennen in Las Vegas nutzt Red-Bull-Star Verstappen die Bühne, um gegen seinen Kontrahenten nachzutreten. Besonders Russells Abflug in den Reifenstapel kurz vor Schluss sorgt bei Verstappen für Schadenfreude: «Haha, gut gemacht. Meine Güte ...», funkte er sarkastisch und ergänzte später: «Perfektes Karma.»

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Schon im Training knallts

Die Spannungen zwischen den beiden Fahrern sind längst bekannt. Russell kritisiert immer wieder Verstappens Verhalten auf der Strecke, während der Holländer wenig von Russells Kommentaren hält. Bereits 2025 kam es in Barcelona zu einem Zwischenfall, bei dem Verstappen Russell absichtlich ins Auto fuhr. Auch in Las Vegas knistert es: Im dritten Training geraten die beiden in Kurve 14 aneinander, was Verstappen eine Ermahnung einbringt. Der Brite kontert nach der Session: «Ich werde es aber nicht einfach akzeptieren, dass mir jemand so die Runde ruiniert und dann herumläuft, als wäre er grösser und besser als alle anderen. Jemand muss diesem Typen also mal die Stirn bieten.»

Im Rennen treffen sich die Rivalen erneut, diesmal im Kampf um den Sieg. Russell überholt Verstappen mehrmals auf der Geraden vor Kurve 14, doch der Holländer kontert jedes Mal. In der drittletzten Runde endet Russells Rennen jedoch abrupt: In Kurve 5 landet der Mercedes-Pilot im Reifenstapel. Auf der Pressekonferenz kann sich Rennsieger Verstappen einen weiteren Seitenhieb nicht verkneifen: «Es war wirklich fantastisch, als ich in meinen Rückspiegel geschaut und gesehen habe, was da passiert. Da habe ich mir gedacht: Fantastisch! Mein Tag wird immer besser. Und als ich dann auch noch als Erster über die Ziellinie gefahren bin, war mein Tag natürlich perfekt.»

Verstappen: «Er redet viel»

Verstappen macht deutlich, dass er Russells ständige Kritik nicht ernst nimmt: «Er redet abseits der Rennstrecke ziemlich viel. Und ganz ehrlich, mir ist das ziemlich egal. Er ist so weit unter meinem Niveau, dass es für mich ohnehin überhaupt keinen Sinn ergibt, mich auf so etwas einzulassen.» Mit einem Lächeln fügt er hinzu: «Und heute hat sich wieder einmal gezeigt: Karma ist eine Bitch.»

Selbst Mercedes-Boss Toto Wolff muss Verstappens Leistung anerkennen: «Er hat keinen Fehler gemacht und darum das Rennen auch gewonnen. Er hatte immer eine Antwort, von daher war das eine sehr gute Fahrt.» Den Streit zwischen den beiden Fahrern will er jedoch nicht überbewerten: «Sie kennen sich schon so lange, seit Kart-Zeiten. Ich glaube, es war wohl ein bisschen wie Katz und Maus. Das sind einfach Provokationen von beiden Seiten.»