Das war das langweiligste Saisonrennen für Audi. Vom Start weg hatte man nie eine echte Chance auf WM-Punkte. Bis zum Safety-Car bei Halbzeit fuhren Bortoleto und Hülkenberg stets auf den Plätzen 13 und 14.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Nach sechs Runden «Pause» ging es weiter – und die WM-Zähler lagen erneut ausser Reichweite. Der Brasilianer und der Deutsche fuhren jetzt als Elfter und Zwölfter wie die siamesischen Zwillinge an den Casinos vorbei. Bis sich auch noch Bearman im Haas (aus der letzten Reihe gestartet) zum Kaffeekränzchen dazusetzte.

WM-Punkte nie in Reichweite

Aber im Ziel fehlten Hülkenberg als ewiger Elfter über fünf Sekunden auf Leclerc und den letzten WM-Punkt. Der neu unbeherrschte Monegasse hatte für sein Foul an Teamkollege Hamilton eine Zehn-Sekunden-Strafe kassiert.

Für das Audi-Duo geht jetzt der Kampf um den 7. WM-Platz und rund 15 Millionen Dollar mehr Preisgeld daheim in Katar weiter. Dort, wo der Staatsfonds rund ein Drittel des Teams übernommen hat. Die Voraussetzungen sind gleich: Man liegt noch immer mit 28:31 gegen Haas-Ferrari hinten. In drei Tagen könnte bei einem Berufungsverfahren noch ein WM-Punkt aus Monza dazukommen (Blick berichtete).

Stoppt der Motor das Audi-Duo?

Aber auch dann muss das Team aus Hinwil noch mindestens zwei Zähler auf das angeschlagene US-Team gutmachen. Dazu sollten beide Audi-Piloten endlich etwas mehr Dampf vom Motor bekommen.

Trotzdem wäre auch der achte WM-Rang für Audi ein guter Einstand. Doch wer selbst die Erwartungen schon im Premierenjahr hochschraubt, sollte auch in Katar und Abu Dhabi die kleinen Fehler auf und neben der Strecke vermeiden. Und den 11. Platz endlich loswerden: Fünfmal Bortoleto, sechsmal Hülkenberg.