Seriensieger sind nicht nur in der Formel 1 wenig beliebt. Ausser bei den eigenen Fans. Und Serienweltmeister haben noch mehr Mühe, für ihre Leistungen auch richtig geschätzt zu werden.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Aber die modernen Zahlen sprechen gegen eine nötige Ausgeglichenheit an der Spitze. Seit 2000 haben Hamilton (7), Schumi (5) sowie Vettel und Verstappen (je 4) zusammen 20 der 27 Titel geholt.

Der GP-Zirkus sollte seit der ersten offiziellen Vorstellung am 13. Mai 1950 in Silverstone Kampf, Dramatik, Spannung und auch Unterhaltung bieten. Das passiert oft, aber die Fans schlafen während der Rennen auch schon mal ein. Langeweile ist der grösste Feind des Milliardenspiels, das dank Netflix nach aussen meist überspitzt und leider oft unrealistisch dargestellt wird.

Die Veranstalter und GP-Macher störts wenig. Sie freuen sich jährlich über die Rekordmassen, die an die Strecke strömen. Und die Milliardenkassen der Formel 1 und der meisten Teams noch mehr füllen. Keine Mannschaft hat 2026 noch einen Wert unter einer Milliarde Franken. Klar, dass die Investoren, Sponsoren und Interessenten fast Schlange bei vielen Teams stehen.

Verstappen 2023 in eigener Liga

Vergessen ist die Horror-Saison 2023. Damals machte Max Verstappen mit seinem Leutnant Sergio Pérez die WM im Red Bull-Honda zu einer Hausmeisterschaft des Dosen-Imperiums. Allein der Holländer gewann 19 der 22 Rennen. In Jeddah und Baku durfte der Mexikaner siegen, Max lag als Zweiter nur fünf respektive zwei Sekunden zurück. In Singapur wurde Verstappens fünfter Platz als Niederlage eingestuft. Es siegte Sainz im Ferrari. Der WM-Stand vor drei Jahren: 1. Verstappen, 575 Punkte. 2. Pérez, 285. 3. Hamilton (Mercedes), 234.

Auch seither drückt man überall die Augen zu, wenn es um die Chancengleichheit geht. Diese ist seit Jahren nicht mehr gegeben. Die Reichen werden immer erfolgreicher – und die vielen «Verfolger» versauern dahinter. Die Hinterbänkler im Mittelfeld und am Ende machen jetzt die Budgetobergrenze von über 200 Millionen Dollar dafür verantwortlich. Grund: Der Budgetdeckel sollte der WM-Rangliste angepasst werden. Vergessen Sie es. Deshalb versuchen die Formel 1 und die FIA fast jährlich und sogar mitten in der Saison, die Regeln zu ändern und anzupassen.

Die meisten Siege in einer Formel-1-Saison 19 Siege: Verstappen 2023 15 Siege: Verstappen 2022 13 Siege: Schumacher 2004 Vettel 2013 11 Siege: Schumacher 2002 Vettel 2011 Hamilton 2014/18/19/20 10 Siege: Hamilton 2015/16 Verstappen 2021 9 Siege: Mansell 1992 Schumacher 1995/2000/01 Rosberg 2016 Hamilton 2017 Verstappen 2024 Antonelli 2026 8 Siege: Senna 1988 Schumacher 1994 D. Hill 1996 Häkkinen 1998 Hamilton 2021 Verstappen 2025 7 Siege: Clark 1963 Prost 1984/88/93 Senna 1991 J. Villeneuve 1997 Alonso 2005/06 Räikkönen 2005 Schumacher 2006 Piastri 2025 Norris 2025 6 Siege: Ascari 1952 Fangio 1954 Clark 1965 Stewart 1969/71 Hunt 1976 Andretti 1978 Mansell 1987 Senna 1989/90 D. Hill 1994 Schumacher 1998/2003 Räikkönen 2007 Massa 2008 Button 2009 Rosberg 2015 5 Siege: Ascari 1953 Brabham 1960 Rindt 1970 Fittipaldi 1972 Stewart 1973 Lauda 1975/76/84 Jones 1980 Prost 1985/90 Mansell 1986/91 Senna 1993 Schumacher 1997 Häkkinen 1999 Hamilton 2008 Vettel 2010/12/17/18 Alonso 2010 Rosberg 2014 19 Siege: Verstappen 2023 15 Siege: Verstappen 2022 13 Siege: Schumacher 2004 Vettel 2013 11 Siege: Schumacher 2002 Vettel 2011 Hamilton 2014/18/19/20 10 Siege: Hamilton 2015/16 Verstappen 2021 9 Siege: Mansell 1992 Schumacher 1995/2000/01 Rosberg 2016 Hamilton 2017 Verstappen 2024 Antonelli 2026 8 Siege: Senna 1988 Schumacher 1994 D. Hill 1996 Häkkinen 1998 Hamilton 2021 Verstappen 2025 7 Siege: Clark 1963 Prost 1984/88/93 Senna 1991 J. Villeneuve 1997 Alonso 2005/06 Räikkönen 2005 Schumacher 2006 Piastri 2025 Norris 2025 6 Siege: Ascari 1952 Fangio 1954 Clark 1965 Stewart 1969/71 Hunt 1976 Andretti 1978 Mansell 1987 Senna 1989/90 D. Hill 1994 Schumacher 1998/2003 Räikkönen 2007 Massa 2008 Button 2009 Rosberg 2015 5 Siege: Ascari 1953 Brabham 1960 Rindt 1970 Fittipaldi 1972 Stewart 1973 Lauda 1975/76/84 Jones 1980 Prost 1985/90 Mansell 1986/91 Senna 1993 Schumacher 1997 Häkkinen 1999 Hamilton 2008 Vettel 2010/12/17/18 Alonso 2010 Rosberg 2014 Mehr

Und wer profitiert von dieser schnellen Entwicklung, die bald wieder mit einem neuen Motorenreglement (ab 2030 kommt der 2,1-Liter-V8 mit Turboaufladung und begrenzter Hybridisierung) um die Ecke kommt? Ja, es sind nur die jahrelangen Marktführer. Wie Mercedes, Red Bull, Ferrari und McLaren. Ein Aussenseitersieg wie Ocons Triumph 2021 auf Alpine in Budapest ist so selten wie eine Sonnenfinsternis.

Wer sind sie nun, die sechs «Helden», die seit 2000 die vier Serien-Weltmeister besiegen konnten?

2005 und 2006 schaffte es Fernando Alonso zweimal auf Renault. Der Spanier, immer noch dabei, verpasste danach drei weitere WM-Titel um lumpige acht Punkte.

2007 schaffte es Kimi Räikkönen im Ferrari, die WM mit 110:109 gegen das punktgleiche und verkrachte McLaren-Duo Alonso und Hamilton zu gewinnen. Die freuten sich für den Finnen!

2009 das Brawn-Wunder. Der Brite hatte für einen Dollar das BAR-Honda-Team gekauft, setzte Mercedes-Power ein und entwickelte den Doppeldiffusor. Eine Waffe, die die Rivalen erst nach sechs Button-Siegen in den ersten sieben Rennen zu kopieren wussten. Zu spät: Brawn Racing wurde Weltmeister und sagte sofort ade.

2016 profitierte Nico Rosberg im harten Mercedes-Duell von einem Hamilton-Motorschaden in Malaysia. Der Deutsche gewann mit fünf Punkten Vorsprung und haute ab.

2025 schaffte es der McLaren-Liebling Lando Norris mit gütiger Hilfe seines Teams. Am Ende lag der Brite nur noch zwei Punkte vor Verstappen.

2026 schockte uns ein 20-jähriger Lausbub: Kimi Antonelli bremste auch die Fachwelt aus – verdienter Weltmeister. Ziel: 10. Saisonsieg als fünfter Fahrer (siehe Kasten).