Der 21. WM-Lauf passte sich dem Ort an: Viel Show und künstliche Spannung in Las Vegas. Am Ende siegte der weltbeste Fahrer zum 75. Mal: Max Verstappen (29) im Red-Bull-Ford. Und bei Ferrari hat es wieder geknallt.

Darum gehts Max Verstappen siegte in Las Vegas zum 75. Mal vor den McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri

Ferrari-Pilot Charles Leclerc rempelte Teamkollegen Lewis Hamilton an und fiel nach einer Zeitstrafe auf Platz zehn

Mercedes verpasste das Podest, Alpine holte 18 Punkte und verkürzte den Rückstand auf Racing Bulls

Roger Benoit Formel-1-Experte

Während sich die US-Fans noch über die 39 Leaderwechsel wunderten und sich bei den Indy 500 wähnten, tobte bei Ferrari nach Mexiko der nächste Krach.

«Charles, bitte zu mir!»

Chef Frédéric Vasseur, dem weiter mangelnder Mut und Hilflosigkeit nachgesagt werden, meldete sich bei Charles Leclerc noch während des Rennens am Funk: «Charles, ich will dich nachher sehen!»

Es tönte wie eine Warnung. Und von diesen hat es in Maranello schon genug gegeben. Immer wieder fanden Krisensitzungen mit anschliessenden Friedensgesprächen statt.

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Leclerc schob Hamilton weg

Diesmal hat Leclerc in der 38. Runde «Teamkollege» Hamilton im Kampf um fast unbedeutende Plätze gerempelt und zum Dreher gezwungen – die FIA reagierte mit einer Zehn-Sekunden-Zeitstrafe, die ihn auf Platz zehn warf.

Lewis Hamilton wurde Siebter, ist neu WM-Dritter. Auch Lewis kassierte früher eine Zehn-Sekunden-Strafe, weil er im Kampf gegen Lando Norris eine Kurve abgekürzt hatte. Lewis: «Verdammt, sonst hätte es gekracht.»

Hauptdarsteller in der ersten Reihe

Das muss es jetzt endlich bei Ferrari hinter den Kulissen – sonst begleitet uns dieses unwürdige Theater eines harmlosen Chefs und zweier millionenschwerer Egoisten noch lange. Erstmals nach 37 Rennen, seit Imola 2025, erreichte in der Qualifikation kein rotes Auto den Top-10-Final.

Nun, Ferrari hatte bei dieser Prozession von Las Vegas nie eine führende Rolle. Die Hauptdarsteller standen in der ersten Reihe: Max Verstappen und sein Erzfeind George Russell im Mercedes.

Der Jo-Jo-Effekt der Batterie

Dauernd wechselte die Führung, um drei Kurven später wieder an den Gegner zurückzugehen: Ja, der Jo-Jo-Effekt dank des Energiemanagements und des Windschattens.

Zum Glück sind diese künstliche Show und Spannung auf nicht vielen Rennstrecken möglich. Max lachte: «Hinter mir haben die Gegner bald gemerkt, wie man mit dem Batterieladen umgeht. Für die Show war es gut!»

Plötzlich verschwand Mercedes

Auf den letzten zwölf Kilometern verabschiedeten sich die beiden oft führenden Mercedes von Russell und Weltmeister Kimi Antonelli. Der Brite verbremste sich und rutschte in den Notausgang und musste am Ende den achten Platz noch an Sainz in der Williams-Gurke abtreten.

Für Antonelli, der trotz seiner Pole nur als Sechster starten durfte (Motorwechsel), blieb im Ziel nur der vierte Platz. Der Italiener hatte hinter Leader Verstappen eine leere Batterie als stumpfe Kampfwaffe – und musste das McLaren-Mercedes-Duo Norris und Oscar Piastri (aus der 17. Position gestartet) aufs Podest vorbeilassen.

«Zum Glück schon Weltmeister»

Chef Toto Wolff: «Zum Glück haben wir beide WM-Titel schon im Sack. Sonst wäre ich heute ein böser Mensch!» Nach Brasilien auch am Sonntag wieder kein Mercedes-Pilot auf dem Podest.

Zu den Verlierern gehörte auch Bullen-Star Isack Hadjar, der lange vorne mitmischte, bis er sich bei einer Bodenwelle den Frontflügel abriss. Zusätzlicher Boxenstopp – zunächst Platz 14. Nach dem Rennen kassierte er noch eine Zeitstrafe von zehn Sekunden wegen zu langsamen Fahrens – Platz 16.

Ohrfeige für Racing Bulls

Die grössten Pechvögel sassen im Racing Bulls. Liam Lawson musste seinen siebten Startplatz abgeben, weil das Auto wegen eines Benzinlecks an den Boxen zu spät ansprang – Platz 14.

Und Teamkollege Arvid Lindblad fuhr bis zur Safety-Car-Phase (Sünder Sergio Pérez knallte im Cadillac mit Haas-Rookie Rafael Câmara und bekam für Katar fünf Strafplätze) sogar in den Top fünf mit. Doch der junge Schwede verlor in der Safety-Car-Phase die Nerven und drehte sich ins Aus.

Jubel bei Alpine über 18 Punkte

Durch den doppelten Nuller kam Alpine im Kampf um den 5. Team-Platz gegen das B-Team von Red Bull bis auf 87:114 heran. Denn Pierre Gasly (5.) und Franco Colapinto (6.) pokerten beide am Las-Vegas-Spieltisch mit.

Dort jubelten diesmal auch die McLaren-Piloten, die noch 2025 nach einem zweiten und vierten Rang disqualifiziert worden waren – zu stark abgewetzter Unterboden.

15 Sekunden geführt …

Und jetzt? Norris: «Jeder wird sagen, dass es ein lustiges Rennen war. Ich habe selbst mal 15 Sekunden geführt!» Im Ziel fehlten 0,6 Sekunden zum Sieg ...

Piastri (seit Miami endlich wieder mal auf dem Treppchen): «Du überholst jemanden und der ist sofort wieder an dir vorbei. Sehr bizarr. Am Ende hatten wir einfach mit dem Energiemanagement mehr Glück.»