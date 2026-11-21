Die Formel 1 plant trotz des Kriegs im Nahen Osten, am kommenden Sonntag in Katar zu fahren. Das Rennen wirft seine Schatten voraus – hier kommt der Boxenstopp von Roger Benoit.

Darum gehts Die Formel 1 erwartet trotz Krieg Rennen in Katar und Abu Dhabi

Katars rauer Asphalt erzwingt bei 57 Runden zwei Reifenwechsel

Alonso begrüsst den Achtzylinder ab 2030 und kritisiert Hybride

Roger Benoit Formel-1-Experte

Am nächsten Sonntag will die Formel 1 in Katar antreten. Die Verantwortlichen sind sicher, dass der Krieg im Nahen Osten den 22. Grand Prix 2026 wie auch das Finale am 6. Dezember in Abu Dhabi nicht gefährdet. Man kann nur hoffen, dass die optimistische Einschätzung auch eintrifft.

Für Sky Deutschland ist klar: Wir berichten nicht live vor Ort! Andere TV-Stationen diskutieren noch, ob sie das Rennen in Katar aus der Fremde betreuen. Die Formel-1-Teams vertrauen den Verantwortlichen, überlassen aber die Wahl zur Reise den Mechanikern und Ingenieuren. Ein Team ist sicher mit allen Angestellten dabei: Audi. Das Team aus Hinwil und Neuburg wird ja mit über 30 Prozent vom katarischen Staatsfonds finanziert! Da macht man schon mal gute Laune zum gefährlichen Spiel.

Und Katar ist gefährlich. Dies betrifft aber den rauen Asphaltbelag. Pirelli will erneut keine Risiken eingehen, beziffert die «ungefährliche» Rundenzahl für alle Mischungen mit 27. Das heisst: Bei den 57 Rennrunden MUSS jedes Auto zweimal den Gummi wechseln. Wie in den letzten Jahren. Pirelli lehnt also jegliche Verantwortung ab, sollte ein Pilot länger unterwegs sein. Das Rennen steigt in einer Woche um 17 Uhr MEZ (live auf Blick im Ticker).

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Auch der neue Achtzylinder-Motor ab 2030, dem endlich alle Hersteller zustimmten, wirft seine Schatten voraus. GP-Senior Fernando Alonso (45) vor seinem 446. Rennen: «Nach acht Monaten hat man also gemerkt, dass das neue Reglement mit dem Energiemanagement nichts taugt. Die Formel 1 wird wieder in die richtige Richtung gelenkt. Mit grosser Verspätung. Denn 2014 sind wir mit diesem Hybrid-Wahnsinn falsch abgebogen. Alle wurden um tollen Sport betrogen.» 2013 feierte der Doppel-Weltmeister seinen letzten und 32. Sieg.