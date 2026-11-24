Noch drei Entscheidungen im Formel-1-Millionenspiel rund um den Milliarden-Kuchen! Wer wird WM-Dritter (Red Bull oder McLaren), wer wird WM-Fünfter (Racing Bulls oder Alpine) und wer wird WM-Siebter (Haas oder Audi)?

Nur noch neun Punkte – und es geht um 30 Millionen

Roger Benoit Formel-1-Experte

«Für die Fans sind diese Kämpfe bei den Teams vielleicht nicht so interessant, aber für uns ist jede bessere Klassierung wichtig. Vor allem die Mitarbeiter profitieren von einem höheren Bonus», sagt Mercedes-Chef Toto Wolff (54). Sein Team holte seit 2014 in Brasilien schon die neunte Team-Krone.

Bullen führen 440:431

Zudem entscheidet die Schlussrangliste auch darüber, wer am meisten Geld aus dem Milliarden-Topf kassiert. Und auf den vordersten Positionen ist der Unterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Rängen um einiges höher als im hintersten Feld.

Hinter Mercedes und Ferrari streiten sich am Sonntag in Katar und dann in Abu Dhabi noch Red Bull (440 Punkte) und der letztjährige Weltmeister McLaren (431). Oder neun Punkte stehen zwischen rund 30 Millionen Dollar mehr oder weniger.

«Red Bull muss Dritter werden»

Für den Mann der Stunde, den WM-Zweiten Max Verstappen (elf Podestplätze aus den letzten 12 Rennen), ist klar: «Mir ist es völlig egal, ob ich Vizeweltmeister bin oder nicht. Jetzt zählt nur das Team – und da muss ich vor allem die beiden McLaren im Auge behalten.»

Aber selbst ein Sieg wie in Las Vegas nützt wenig, wenn dann die beiden McLaren mit auf dem Podest stehen. In Punkten hat Red Bull am letzten Sonntag acht Punkte (25:33) gegen das Papaya-Team verloren. Auch, weil Verstappens Teamkollege Hadjar eine gute Klassierung durch einen kaputten Frontflügel verschenkte.

Verstappens Antwort

Der Holländer ist froh, dass in Katar endlich wieder ein richtiges Rennen stattfindet. «Las Vegas hatte wenig mit der Formel 1 zu tun. Das war ein Videospiel wie Mario Kart. Da lässt man sich zurückfallen, um dann wieder an die Spitze zu stürmen.»

Als Verstappen zu Beginn der Saison über das neue Reglement mit dem Energiemanagement wetterte, fielen die meisten Piloten als Siebengescheite (wie Norris und Russell) über den jetzt 75-fachen GP-Sieger her. Aber richtig begriffen hat den Antisport aktuell nur einer – Verstappen!

Audi hofft auf Geschenk

Bei Audi hofft man am Mittwoch, dass das Berufungsgericht dem deutschen Team den letzten WM-Punkt von Monza zuspricht. Die FIA-Kommissare hatten damals den Japaner Tsunoda im Racing Bulls nicht bestraft. Audi legte Protest ein, weil Tsunoda beim Neustart quer in der Startbox gestanden sein soll.

Auch wenn Audi den Punkt gewinnt, liegt man gegen den WM-Siebten Haas-Ferrari weiter mit 29:31 zurück. Optimismus ist in Hinwil und Neuburg auf den letzten 615 Kilometern der Saison nicht angesagt. Dafür schickt man seinen Ersatzfahrer Freddie Slater (18, GB) in Katar bereits in das erste Formel-2-Abenteuer.