Wie fühlt sich virtuelles Rennfahrer-Feeling an? Wir verlosen 1 × 2 Gutscheine für je 30 Minuten im professionellen Simulator.

Einmal im Rennsimulator sitzen? Gewinne jetzt Gutscheine!

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Bereit für die nächste Runde? Du willst Motorsport hautnah erleben? Du möchtest dich einmal wie Lewis Hamilton, Max Verstappen oder Weltmeister Kimi Antonelli fühlen? In den Racing Lounges von Racing Unleashed erlebst du Motorsport auf höchstem Niveau mit professionellen Rennsimulatoren, Adrenalin und jeder Menge Fahrspass.

Gewinne einen von 2 Gutscheinen für je 30 Minuten Racing-Action und zeige dein Können auf der virtuellen Rennstrecke!

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Teilnahmeschluss ist am 6. Dezember 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.