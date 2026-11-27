Willkommen zum vorletzten WM-Lauf in Doha. Vor dem ersten Training haben die Ferrari-Stars Leclerc und Hamilton ein Redeverbot bekommen. Das kann kaum die Lösung für das Problem sein. Schnellster nach 60 ereignisarmen Minuten: Antonelli vor Russell.

Darum gehts Im 1. Doha-Training stellt Kimi Antonelli die Bestzeit auf

Hinter ihm reihen sich George Russell und Isack Hadjar ein

Max Verstappen interessiert sich nicht für den Zwist mit Russell

Roger Benoit Formel-1-Experte

Wir blicken weiter gespannt auf die aktuelle Situation an der Strecke und in Maranello. «Wir müssen endlich eine Lösung suchen und finden. Das ist alles, was ich sagen darf», erklärte Leclerc der Weltpresse in Katar.

Die Botschaft hör ich wohl …

Später gab der Monegasse zu, dass «die Stimmung im Team alles andere als gut oder fröhlich ist. Also wie gesagt: Wir müssen schnell eine Lösung finden!» Oder wie sagte ein Goethe: «Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube!»

Auf der Strecke wird es weiterhin sehr schwierig sein, eine Lösung zu finden. In Doha lagen die roten Boliden nach dem ersten Training auf den Plätzen 7 (Leclerc) und 8 (Hamilton). Bescheiden.

Nur Hamilton und Verstappen siegten

Für den Mann der Stunde, Max Verstappen (29), der in den letzten sechs Rennen viermal gewann, ist der für ihn unbedeutende Vizemeistertitel fast sicher: Es fehlt noch ein dritter Platz, wenn Lewis Hamilton (Ferrari) zweimal gewinnt.

Wir reden hier von den zwei Fahrern, die auf dem 5,4 km langen Kurs in Katar bisher alle vier Siege unter sich aufgeteilt haben: Hamilton gewann 2011, der Holländer gewann die letzten drei Doha-Schlachten.

Russell sucht den Frieden …

Verstappen wiederholte, dass ihm der Wortkrieg mit Russell am Hintern vorbeigeht, weil er einfach nicht «auf meinem Level fährt».

Der Brite dagegen versuchte, die Wogen zu glätten. «Am Ende gibt es keinen Sieger. Ich respektiere die Leistungen von Max. Den Rest habe ich schon gesagt. Leider bin ich zu oft mit den Medien zu offen und zu ehrlich gewesen. Damit ist das Kapitel für mich vorbei.» Da sind wir nicht so sicher …

Schafft es Audi noch?

Im hintersten Teil des Feldes kämpft Audi weiter um den 7. Platz gegen Haas-Ferrari. Schaffen es die Deutschen, den 28:31-Punkterückstand hier in Katar und dann in einer Woche in Abu Dhabi noch wettzumachen?

Hülkenberg (sechsmal Elfter): «Für das erste Jahr sind wir auf Kurs. Man darf doch von uns keine Wunder erwarten!» Bortoleto (fünfmal Elfter): «Ich hoffe nur, dass wir uns bis zum WM-Ende nicht ins Auto krachen. In Montreal, Baku und Zandvoort war es dreimal knapp!» Mit den Positionen 11 (Bortoleto) und 13 (Hülkenberg) geht es ins zweite Training am Freitag um 18 Uhr.

Gelber Kimi fuhr allen davon

Weiter in grosser Form ist Weltmeister Kimi Antonelli (20). Der Italiener will unbedingt den zehnten Saisonerfolg – damit würde er als fünfter Fahrer nach Schumacher, Vettel, Hamilton und Verstappen in diesen exklusiven Klub aufgenommen. Er fuhr die Bestzeit mit Medium.

Antonelli führte das Feld mit den gelben Reifen (Medium) auch bis zur 30. Minute klar an. Dann wechselten die meisten Fahrer auf den weichen, also roten Gummi. Ohne Kimi zu gefährden.

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Der Pneu spielt hier die entscheidende Rolle. Pirelli hat es ja verboten, im Rennen eine Mischung mehr als 27 Runden zu benutzen! Bei 57 Rennrunden muss also jeder zweimal stoppen.

Camara verschenkt F2-Titel

Bei Audi schaute man im Formel-2-Training genau auf den eigenen Ersatzfahrer: Freddie Slater (18). Der Brite darf hier sogar sein F2-Debüt geben. Dabei überraschte der Formel-3-Vizemeister im ersten Training mit einem guten 8. Platz hinter dem Bulgaren Tsolov.

Weil es der brasilianische Formel-2-Leader Camara vorzog, seine GP-Karriere nach dem Start in Austin weiterzuführen, gibt er den Titel gratis an Tsolov ab. Das Red-Bull-Supertalent liegt vier Rennen vor dem Ende nur sieben Punkte hinter Camara. Da kann nichts mehr schiefgehen.