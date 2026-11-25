Von 2007 bis 2022 im schnellsten Kreisverkehr der Welt unterwegs, lebt Sebastian Vettel unterdessen auf einem Bauernhof im Thurgau. Mit Ehefrau Hanna bildet er seit zwei Dekaden ein Paar. Blick verrät er, wie ihre Beziehung so lange hält.

Darum gehts Vettel wurde viermal im Red Bull Weltmeister

Nach der Karriere wurde er Landwirt im Thurgau

Seit über 20 Jahren ist er mit Ehefrau Hanna zusammen

Nach 299 Rennen endete Sebastian Vettels (39) Formel-1-Karriere 2022 beim GP von Abu Dhabi auf Rang 10. Der vierfache Weltmeister mit Red Bull schlug danach einen neuen Weg ein und absolvierte eine Ausbildung zum Landwirt, die er mittlerweile abgeschlossen hat. «Es war eine ganz andere Welt mit ganz anderen Themen, aber sehr spannend», berichtet er im Gespräch mit Blick.

Zusammen durch seine gesamte F1-Karriere

Zur Anwendung kommt das erlernte Wissen auf seinem Hof im Thurgau, wo er nebst Schafen, Pferden und Hühnern mit seiner Frau Hanna (39) und den drei gemeinsamen Kindern wohnt. Wie schafften es die beiden Eltern, über 20 Jahre lang zusammenzubleiben? «Da gibt es keine Magie und keinen Hokuspokus. Wir sind sehr ehrlich zueinander und verstehen uns einfach sehr gut.»

Weil sich zudem beide füreinander begeistern, ist das Glück im Hause Vettel seit Jahrzehnten gewiss. Auch die Schweiz spielt dabei ihre Rolle, allen voran der ÖV. Und ein charmanter Schaffner, der ihm einst einen Fauxpas wegen lauten Quatschens durchgehen liess.