Die Fragen nach den WM-Siegern bei Fahrern und Konstrukteuren wurden diese Saison zweimal mit Mercedes beantwortet. Für den Rest geht’s nun noch darum, das Maximum herauszuholen. Verstappen fokussiert sich dafür auf ein bestimmtes Team.

Darum gehts Mercedes steht bei Fahrern und Teams als Weltmeister fest

Nach dem Vegas-Sieg liegt Verstappen 37 Punkte vor Hamilton

Red Bull liegt als WM-Dritter neun Punkte vor McLaren

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Mit seinem Sieg beim GP von Las Vegas hat sich Max Verstappen (29) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den 2. Platz in der Fahrerwertung geholt. Vor den letzten beiden Rennen in Katar diesen Sonntag und Abu Dhabi eine Woche später liegt der Holländer 37 Punkte vor Lewis Hamilton (41). Deutlich enger gehts in der Konstrukteurs-WM zu und her, wo Verstappen weiss: «Jetzt zählt nur das Team – und da muss ich vor allem die beiden McLaren im Auge behalten.»

Das Programm zum GP von Katar

Freitag, 27. November

14.30 Uhr: 1. freies Training

18 Uhr: 2. freies Training

Samstag, 28. November

15.30 Uhr: 3. freies Training

19 Uhr: Qualifying

Sonntag, 29. November

17 Uhr: GP von Katar

Norris und Piastri sind gewarnt

Nur neun Punkte trennen die drittplatzierten Bullen von den Papayas direkt dahinter (440:431). Davor liegt Ferrari, das nicht nur wegen der beiden Streithähne im Cockpit im Chaos versinkt. Der Kampf um WM-Rang 3 wird hingegen gänzlich auf der Rennstrecke ausgetragen. Und dort zeigte sich Verstappen zuletzt nicht nur wieder richtig schnell, sondern auch skrupellos. Ein Lied davon kann George Russell (28) singen, mit dem der Holländer das Heu schon seit geraumer Zeit nicht auf derselben Bühne hat.

Nach Russells Abflug in die Reifenstapel drei Runden vor Schluss beim GP von Las Vegas freute sich Verstappen ausgiebig über dessen Fehler und legte nach Rennende nach. Lando Norris (27) und Oscar Piastri (25) sind also gewarnt. Wer sein Team am Sonntag näher an den dritten Platz bringt, zeigt sich ab 17 Uhr. Das Rennen gibt’s live auf Blick.