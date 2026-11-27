Vor exakt 15 Jahren bestritt mit Sébastien Buemi (Toro Rosso) zum letzten Mal ein Schweizer einen Formel-1-GP. Grund genug, die Top 10 der besten Schweizer Rennfahrer der Geschichte zu küren. Gekrönt von Blick-Reporterlegende Roger Benoit.

Das sind die 10 besten Schweizer Rennfahrer der Geschichte

Das sind die 10 besten Schweizer Rennfahrer der Geschichte

Daniel Leu Stv. Sportchef

Regazzoni oder Siffert? Fässler oder Buemi? Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kürt die zehn besten Schweizer Rennfahrer der Geschichte. Seit 1969 ist Boliden-Benoit aus dem Autorennsport nicht mehr wegzudenken. Deshalb hat er einst fast alle Schweizer Piloten live miterlebt und gekannt.

Fast, denn in seiner Liste fehlt zum Beispiel der Name Toulo de Graffenried (1914–2007), der beim ersten GP der Geschichte 1950 in Silverstone teilnahm. Da Benoit für sein Ranking aber nur Namen nannte, die er noch in Action erlebt hat, taucht de Graffenried hier nicht auf.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten. Nachdem die erste Auflage schnell ausverkauft war, ist das 272-seitige Buch jetzt wieder erhältlich, auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken. Für Blick-Leserinnen und -Leser gibts ein unschlagbares Angebot. Klicke hier drauf, und du erhältst das Buch für nur 38 statt 48 Franken. Das Benoit-Buch – ein perfektes Weihnachtsgeschenk. RMS Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten. Nachdem die erste Auflage schnell ausverkauft war, ist das 272-seitige Buch jetzt wieder erhältlich, auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken. Für Blick-Leserinnen und -Leser gibts ein unschlagbares Angebot. Klicke hier drauf, und du erhältst das Buch für nur 38 statt 48 Franken. Das Benoit-Buch – ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Mehr

10 Fabio Leimer (37)

«Einziger Schweizer GP2-Sieger, grosszügiger Mäzen, die Sauber-Führung verlangte 2013 für eine Testfahrt 20 Millionen.»

9 Gregor Foitek (61)

«Guter Rennfahrer, Störfaktor Vater, zu wenig Ehrgeiz.»

8 Neel Jani (42)

«Wäre fast der erste Sauber-Schweizer in der Formel 1 geworden, zu unkonzentriert, netter Schwiegersohn.»

7 Silvio Moser (1941–1974)

«Ein grosses Talent, half oft Regazzoni, sehr bescheiden.»

6 Herbert Müller (1940–1981)

«Ein Wahnsinniger, hätte aus seinem Talent mehr machen müssen, netter Kumpel.»

5 Marcel Fässler (50)

«In Le Mans ein Superstar, zu wenig Pfiff, sehr beliebt.»

4 Marc Surer (75)

«Lange im Geschäft, verpasste einige gute Chancen, noch immer im Gespräch.»

3 Sébastien Buemi (37)

«Mit allen Autos schnell, in der Formel 1 glücklos, super Simulatorfahrer.»

2 Jo Siffert (1936–1971)

«Bester Allrounder aller Zeiten, ein Spassvogel, ihm fehlte ein Manager.»

1 Clay Regazzoni (1939–2006)

«Schnell, oft unterschätzt, Lebemann.»