1/5 Dänemarks NHL-Star Nikolaj Ehlers (r.) erzielt im Viertelfinal gegen Favorit Kanada das wichtige 1:1. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Nicole Vandenbrouck aus Stockholm

Das Wunder von Herning. Die Dänen haben Gold-Mitfavorit Kanada aus dem Medaillen-Rennen geschmissen und spielen nun selbst um Edelmetall in Stockholm. Es ist die Sensation dieses WM-Turniers, die niemand so für möglich gehalten hätte. NHL-Topstars wie Sidney Crosby (37, Pittsburgh) oder Nathan McKinnon (29, Colorado) spielen an dieser Weltmeisterschaft keine Rolle mehr. Ihre klingenden Namen sind verhallt.

22 (!) der 24 gemeldeten Kanadier spielen in der NHL. Einzig Goalie Nummer 3, Dylan Garand (22), ist in der AHL engagiert, Küken Porter Martone (18) in der kanadischen Juniorenliga OHL. Die Dänen haben einer NHL-Truppe den Stecker gezogen. Selbst verfügen sie im eigenen Land bloss über sechs Spieler, die Dänemark in der NHL vertreten – aber hauptsächlich in der AHL spielen. Ausser ihr Exportschlager: Nikolaj Ehlers (29), Teamkollege von Nino Niederreiter (32) in Winnipeg und ein guter Kumpel des Churers.

Ehlers ist es, der das Märchen wahr macht. Dabei denkt sein Vater Heinz (59), Visps letzter Meistertrainer und Ex-Headcoach der Dänen, noch bei WM-Beginn, dass sein Sohn zum zweiten Mal das Heimturnier verpasst. Doch der Jets-Stürmer machts wie Niederreiter und reist nach dem Playoff-Out so schnell wie möglich nach Herning. Pressieren muss er nicht so wie sein Schweizer Teamkollege, die Dänen bestreiten ihr letzten Gruppenspiel gegen Deutschland erst am Abend.

Sieg gegen Kanada das Grösste seiner Karriere

Dass er als Verstärkung geholt worden ist, hat sich mehr als ausbezahlt: Gegen Deutschland schiesst er den wichtigen 1:1-Ausgleich. Mit dem Penaltysieg machen die Dänen den ersten Viertelfinal-Einzug seit 2016 klar. In den Halbfinal haben sie es noch gar nie geschafft. Auch diesen Meilenstein macht Ehlers möglich: Gegen Kanada trifft er in den Schlussminuten ebenfalls zum 1:1. 88 Sekunden später schockt Nick Olesen (29) die Kanadier mit dem Siegtreffer.

«Kanada in meiner Heimat zu besiegen, ist das Grösste, das mir in meiner Karriere gelungen ist», sagt ein emotionaler Ehlers nach dem Match. Herausragend ist jedoch Dänemarks junger Torhüter Frederik Dichow (24, HV71) mit einer Abwehrquote von sagenhaften 97,5 Prozent. Beissen sich am Schlussmann der Stunde auch die Schweizer die Zähne aus? Oder am Kollektiv der beflügelten Mannschaft der Stunde?

Deshalb erwartet Nati-Trainer Patrick Fischer, dass seine Mannschaft mit der richtigen Einstellung an die Sache rangeht. «Wir geben aus einer guten Defensive heraus Gas, dann sind wir schwierig zu schlagen.» Der Schlüssel dafür sei, dass die Stürmer, «auch die Offensivkünstler», defensiv nach hinten arbeiten.

Zu Dänemarks überraschendem Halbfinal-Einzug sagt er: «Das ist eine Geschichte, wie sie nur der Sport schreiben kann. Superstars gegen Aussenseiter, die hofften, nicht unterzugehen. Und dann wächst ein Goalie über sich hinaus.» Die Nati hat das Spiel verfolgt, «es war so spannend. Die Kanadier haben angefangen, nachzudenken. Die Dänen, ihre Chance zu wittern», so Fischer. Und sein Team? «Das ist wach, hungrig und voller Energie für das grosse Ziel.»