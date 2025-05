In Riga war Grégory Hofmann 2021 der beste Schweizer WM-Skorer. An die nächste Weltmeisterschaft schafft es der EVZ-Stürmer erst jetzt, vier Jahre später. Dazwischen liegen einige Rückschläge.

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Die letzte WM-Erinnerung an Grégory Hofmann? 2021 in Riga trumpft der Goalgetter gross auf und wird bester Schweizer Skorer des Turniers mit sechs Toren und zwei Assists. Wenige Wochen davor hat er den EVZ zum Titel geschossen im Final gegen Genf mit fünf Skorerpunkten (drei Tore). Wenige Wochen danach macht sich der Romand auf in die NHL, um bei den Columbus Blue Jackets durchzustarten. Hofmann ist in Topform.

Vier Jahre später. Der 32-Jährige steht erstmals wieder in einem WM-Aufgebot. Weil er dazwischen immer wieder von Rückschlägen ausgebremst worden ist. So richtig. Das wird klar, wenn man diese Chronologie der Ereignisse betrachtet: Im Januar 2022 kehrt der Tempo-Stürmer aus der NHL in die NL zu Zug zurück, weil er nicht das gewünschte Vertrauen und seine Frau Jessica ihr erstes gemeinsames Kind bekommen hat. Vier Monate später steht er nicht im WM-Aufgebot, weil er mit Nati-Trainer Patrick Fischer besprochen hat, dass er nach dieser emotional fordernden Saison eine Pause braucht.

Verletzungshorror beginnt im Februar 2023

Im Februar 2023 startet Hofmanns Fuss-Verletzungs-Odyssee. Gegen Tampere fällt er im Halbfinal-Rückspiel der Champions League nach einem unglücklichen Zusammenprall an der Bande mehrere Wochen verletzt aus. Dann im Playoff-Viertelfinal kämpft er sich zurück, doch für den WM-Traum reicht es nicht. Im November schliesslich bietet ihn Fischer auf für den Karjala-Cup. Da verletzt sich Hofmann im Training am Fuss – zweimonatiger Ausfall. Seine Rückkehr wenig später in der Nati bei den Beijer Games in Schweden im Februar 2024 endet mit einem weiteren Drama: Im Spiel gegen den Gastgeber zieht er sich die nächste Verletzung am Fuss zu – eine Operation wird nötig. Die Saison ist gelaufen, die WM ebenfalls ohne ihn. Der Silberheld von 2018 wird keiner im 2024.

Erst die abgelaufene Meisterschaft 2024/25 bringt der EVZ-Stürmer ohne grosse Blessuren durch und hat genug Schwung, um sich fürs WM-Team aufzudrängen. Obwohl Hofmann etwas später in die Vorbereitungscamps einrückt, weil er Anfang April zum zweiten Mal Vater einer Tochter geworden ist. Die Vorfreude ist riesig. Doch in den ersten beiden Partien gegen Tschechien und Dänemark läufts seiner Sturmlinie mit Ken Jäger und Christoph Bertschy nicht wunschgemäss.

Als NHL-Star Kevin Fiala (28) fürs dritte Gruppenspiel gegen die USA in Herning (Dä) anrückt, fällt Hofmann aus der Aufstellung. Und als NHL-Star und Nati-Captain Nico Hischier (26) für den Rest des Turniers mit einer Muskelverletzung ausfällt, darf Hofmann als 13. Stürmer wieder ran.

Wie eine Rückkehr nach zwei Partien als Überzähliger ist? «Wir waren von Anfang an fokussiert. Ich wollte nicht zu viel denken. Dann habe ich einen super Pass bekommen.» Von Tyler Moy in der 15. Minute zum 2:0. Es ist das erste WM-Tor Hofmanns seit vier Jahren. Vor Freude strahlt er deswegen aber nicht. Wer Hofmanns Ehrgeiz kennt, weiss: Er hadert auch, wenn er nicht spielen darf. «Das ist nie einfach und nie schön, wenn man zuschauen muss. Aber wir haben so viel Talent und Torschützen in diesem Team.»