1/5 Vor einem Jahr brachte Roman Josi zum dritten Mal WM-Silber nach Hause. Foto: freshfocus

Marcel W. Perren Reporter Sport

Serienweise Niederlagen und ein übler Brummschädel – Roman Josi hat als Captain der Nashville Predators im letzten Winter die «hässlichste» Spielzeit in seiner ansonsten so glorreichen NHL-Karriere erlebt.

Die Playoffs hat der Berner Jahrhundert-Verteidiger mit dem Stanley-Cup-Finalisten von 2017 deutlich verpasst. Noch schlimmer: Am 25. Februar hat der 34-Jährige im Duell mit Titelverteidiger Florida eine derart schwere Gehirnerschütterung erlitten, dass er seither kein Spiel mehr bestreiten konnte.

Deshalb fehlt der zweifache Familienvater aktuell auch bei der WM im Schweizer Team, das am Freitag Norwegen souverän bezwingt. «Die Absage an Patrick Fischer hat mir besonders wehgetan», seufzt Josi. «Nach dieser frustrierenden NHL-Saison hätte ich zu gerne für mein Heimatland die WM gespielt. Letztendlich musste ich mir aber eingestehen, dass ich damit meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt hätte.»

Jetzt kann Josi das Licht am Ende des Tunnels erkennen: «In der letzten Woche hatte ich erstmals seit Monaten mehr gute als schlechte Tage. Die Kopfschmerzen haben deutlich nachgelassen, deshalb kann ich jetzt auch wieder auf dem Eis trainieren.»

Weil sich die Eiszeiten in Nashville oft mit den Spielen der Schweizer Nati überschneiden, hat der dreifache Silberheld von der laufenden WM noch keinen Match in voller Länge gesehen. Josi: «Ich habe die Hälfte vom Startspiel gegen Tschechien verfolgt, von der Partie gegen die USA habe ich ein Drittel gesehen. Und die Leistung in diesem Drittel hat mich enorm beeindruckt. Wenn die Nati dieses Level halten kann, kann sie bei dieser WM Gold holen!»

Lob für ZSC-Stars schon vor Deutschland-Gala

Dann spricht der Mann, der beim SC Bern gross geworden ist, ein Sonderlob für zwei ZSC-Spieler aus: «Ich bin sehr beeindruckt von dem, was ich von Sven Andrighetto und Denis Malgin gesehen habe. Ich bin davon überzeugt, dass die beiden in ihrer aktuellen Verfassung auch in der NHL eine sehr gute Rolle spielen könnten.» Das sagt Josi noch vor dem Deutschland-Spiel zu Blick, also bevor Andrighetto beim grossartigen 5:1-Sieg vier Tore gelingen und Malgin sich dabei vier Assists notieren lässt.

Während Josi glaubt, dass Andrighetto und Malgin nach der WM ihr Glück noch einmal in Nordamerika versuchen sollten, wird er selber schon bald mit seiner Frau Ellie und den Kids Luca (4) und Ivi (3) von Nashville in die Schweiz fliegen. «Wir wollen den Juni und den Juli im Bernbiet verbringen», erzählt Josi. In dieser Zeit wird der Superstar mit seinen Liebsten aber nicht nur Ferien machen, der Hockey-Star will gemeinsam mit anderen helvetischen Sporthelden ein besonderes Getränk promoten.

Zur Erinnerung: Vor zwei Jahren hat Josi gemeinsam mit seinem Eishockeykumpel Mark Streit, Fussballhexer Yann Sommer und Schwingerkönig Christian Stucki einen Anteil der Adelbodner Mineralquelle gekauft. In der Zwischenzeit gehört auch der dreifache Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka zur Adelbodner-Familie.

«In den USA werde ich besonders häufig mit Getränken konfrontiert, die völlig überzuckert sind oder ungesunde Süssstoffe enthalten. Da wollte ich dagegenhalten. Deshalb lanciere ich nun gemeinsam mit Yann Sommer und Stan Wawrinka ein Wasser, welches weder Zucker noch künstliche Süssungsmittel enthält, aber mit einer Kombination aus natürlichen Aromen, Vitaminen und Magnesium geschmacklich dennoch sehr gehaltvoll ist.»

Der Trinkspruch «Gesundheit» ist im Fall von Roman Josi besonders angebracht.