Darum gehts
- Eishockey-WM vom 15.–31. Mai in der Schweiz
- 16 Teams in zwei Achtergruppen
- Nati in Gruppe A
Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz!
Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz!
Die erste Hürde ist geschafft. Dank erstklassigem Hockey steht die Nati bereits vor dem finalen Gruppenspiel gegen Finnland vom Dienstag im Viertelfinal und darf weiter vom ersten WM-Titel der Geschichte träumen. Ab Donnerstag startet in den beiden WM-Stadien in Zürich und Freiburg die K.o.-Phase, in der die Nati das Endspiel vom 31. Mai anpeilt.
Bevorstehende Spiele der Eishockey-WM 2026
- Dienstag, 26. Mai 2026
12.20 Uhr: Ungarn – Lettland
12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark
16.20 Uhr: USA – Österreich
16.20 Uhr: Schweden – Slowakei
20.20 Uhr: Schweiz – Finnland
20.20 Uhr: Tschechien – Kanada
- Donnerstag, 28. Mai
16.20 Uhr: Viertelfinal 1
16.20 Uhr: Viertelfinal 2
20.20 Uhr: Viertelfinal 3
20.20 Uhr: Viertelfinal 4
- Samstag, 30. Mai
15.20 Uhr: Halbfinal 1
20 Uhr: Halbfinal 2
- Sonntag, 31. Mai
15.30 Uhr: Spiel um Bronze
20.20 Uhr: Spiel um Gold
Die Nationen auf den Rängen 1-4 qualifizieren sich für den Viertelfinal (ab 28. Mai). Hier gehts zu den aktuellen Tabellen der Eishockey-WM 2026 inklusive Erklärung, wer bei Punktgleichheit weiterkommt.
Resultate vergangener Spiele
- Freitag, 15. Mai 2026
16.20 Uhr: Finnland – Deutschland (3:1)
16.20 Uhr: Kanada – Schweden (5:3)
20.20 Uhr: USA – Schweiz (1:3)
20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark (4:1)
- Samstag, 16. Mai 2026
12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich (2:5)
12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen (2:1)
16.20 Uhr: Ungarn – Finnland (1:4)
16.20 Uhr: Italien – Kanada (0:6)
20.20 Uhr: Schweiz – Lettland (4:2)
20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien (3:2, n.V.)
- Sonntag, 17. Mai 2026
12.20 Uhr: Grossbritannien – USA (1:5)
12.20 Uhr: Italien – Slowakei (1:4)
16.20 Uhr: Österreich – Ungarn (4:2)
16.20 Uhr: Dänemark – Schweden (2:6)
20.20 Uhr: Deutschland – Lettland (0:2)
20.20 Uhr: Norwegen – Slowenien (4:0)
- Montag, 18. Mai 2026
16.20 Uhr: Finnland – USA (6:2)
16.20 Uhr: Kanada – Dänemark (5:1)
20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz (1:6)
20.20 Uhr: Schweden – Tschechien (3:4)
- Dienstag, 19. Mai 2026
16.20 Uhr: Lettland – Österreich (1:3)
16.20 Uhr: Italien – Norwegen (0:4)
20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien (5:0)
20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei (4:5, n.P.)
- Mittwoch, 20. Mai 2026
16.20 Uhr: Österreich – Schweiz (0:9)
16.20 Uhr: Tschechien – Italien (3:1)
20.20 Uhr: USA – Deutschland (4:3, n.P.)
20.20 Uhr: Schweden – Slowenien (6:0)
Donnerstag, 21. Mai 2026
16.20 Uhr: Lettland – Finnland (1:7)
16.20 Uhr: Kanada – Norwegen (6:5 n.V.)
20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien (4:1)
20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei (1:5)
- Freitag, 22. Mai 2026
16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn (6:2)
16.20 Uhr: Kanada – Slowenien (3:1)
20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien (4:0)
20.20 Uhr: Schweden – Italien (3:0)
- Samstag, 23. Mai 2026
12.20 Uhr: Lettland – USA (4:2)
12.20 Uhr: Dänemark – Slowenien (4:0)
16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn (9:0)
16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien (2:3)
20.20 Uhr: Österreich – Deutschland (2:6)
20.20 Uhr: Norwegen – Schweden (3:2)
- Sonntag, 24. Mai 2026
16.20 Uhr: Grossbritannien – Lettland (0:6)
16.20 Uhr: Dänemark – Italien (3:2, n.P.)
20.20 Uhr: Finnland – Österreich (5:2)
20.20 Uhr: Slowakei – Kanada (1:5)
- Montag, 25. Mai 2026
16.20 Uhr: USA – Ungarn (7:3)
16.20 Uhr: Tschechien – Norwegen (1:4)
20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien (6:3)
20.20 Uhr: Slowenien – Italien (5:1)
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
6
30
18
2
Finnland
6
22
18
3
Deutschland
7
1
10
4
Österreich
6
-9
9
5
Lettland
6
0
9
6
USA
6
1
8
7
Ungarn
6
-17
3
8
Großbritannien
7
-28
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
6
19
17
2
Norwegen
6
10
13
3
Tschechische Republik
6
3
13
4
Slowakei
6
4
11
5
Schweden
6
9
9
6
Slowenien
7
-12
6
7
Dänemark
6
-10
5
8
Italien
7
-23
1