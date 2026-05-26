Die Eishockey-WM geht bald schon in die heisse Phase. Am Heimturnier in Zürich und Freiburg steht die Nati im Viertelfinal und kämpft darum, sich endlich den Traum von Gold zu erfüllen. Hier gibts alle Spiele und Resultate vom Turnier 2026.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eishockey-WM vom 15.–31. Mai in der Schweiz

16 Teams in zwei Achtergruppen

Nati in Gruppe A

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Spielplan Eishockey-WM 2026 PDF Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz! Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz! Download Spielplan 2026 als PDF

Die erste Hürde ist geschafft. Dank erstklassigem Hockey steht die Nati bereits vor dem finalen Gruppenspiel gegen Finnland vom Dienstag im Viertelfinal und darf weiter vom ersten WM-Titel der Geschichte träumen. Ab Donnerstag startet in den beiden WM-Stadien in Zürich und Freiburg die K.o.-Phase, in der die Nati das Endspiel vom 31. Mai anpeilt.

Bevorstehende Spiele der Eishockey-WM 2026

Dienstag, 26. Mai 2026

12.20 Uhr: Ungarn – Lettland

12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark

16.20 Uhr: USA – Österreich

16.20 Uhr: Schweden – Slowakei

20.20 Uhr: Schweiz – Finnland

20.20 Uhr: Tschechien – Kanada

12.20 Uhr: Ungarn – Lettland 12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark 16.20 Uhr: USA – Österreich 16.20 Uhr: Schweden – Slowakei 20.20 Uhr: – Finnland 20.20 Uhr: Tschechien – Kanada Donnerstag, 28. Mai

16.20 Uhr: Viertelfinal 1

16.20 Uhr: Viertelfinal 2

20.20 Uhr: Viertelfinal 3

20.20 Uhr: Viertelfinal 4

16.20 Uhr: Viertelfinal 1 16.20 Uhr: Viertelfinal 2 20.20 Uhr: Viertelfinal 3 20.20 Uhr: Viertelfinal 4 Samstag, 30. Mai

15.20 Uhr: Halbfinal 1

20 Uhr: Halbfinal 2

15.20 Uhr: Halbfinal 1 20 Uhr: Halbfinal 2 Sonntag, 31. Mai

15.30 Uhr: Spiel um Bronze

20.20 Uhr: Spiel um Gold

Die Nationen auf den Rängen 1-4 qualifizieren sich für den Viertelfinal (ab 28. Mai). Hier gehts zu den aktuellen Tabellen der Eishockey-WM 2026 inklusive Erklärung, wer bei Punktgleichheit weiterkommt.

Resultate vergangener Spiele

Freitag, 15. Mai 2026

16.20 Uhr: Finnland – Deutschland (3:1)

16.20 Uhr: Kanada – Schweden (5:3)

20.20 Uhr: USA – Schweiz (1:3)

20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark (4:1)

Samstag, 16. Mai 2026

12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich (2:5)

12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen (2:1)

16.20 Uhr: Ungarn – Finnland (1:4)

16.20 Uhr: Italien – Kanada (0:6)

20.20 Uhr: Schweiz – Lettland (4:2)

20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien (3:2, n.V.)

Sonntag, 17. Mai 2026

12.20 Uhr: Grossbritannien – USA (1:5)

12.20 Uhr: Italien – Slowakei (1:4)

16.20 Uhr: Österreich – Ungarn (4:2)

16.20 Uhr: Dänemark – Schweden (2:6)

20.20 Uhr: Deutschland – Lettland (0:2)

20.20 Uhr: Norwegen – Slowenien (4:0)

Montag, 18. Mai 2026

16.20 Uhr: Finnland – USA (6:2)

16.20 Uhr: Kanada – Dänemark (5:1)

20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz (1:6)

20.20 Uhr: Schweden – Tschechien (3:4)

Dienstag, 19. Mai 2026

16.20 Uhr: Lettland – Österreich (1:3)

16.20 Uhr: Italien – Norwegen (0:4)

20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien (5:0)

20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei (4:5, n.P.)

Mittwoch, 20. Mai 2026

16.20 Uhr: Österreich – Schweiz (0:9)

16.20 Uhr: Tschechien – Italien (3:1)

20.20 Uhr: USA – Deutschland (4:3, n.P.)

20.20 Uhr: Schweden – Slowenien (6:0)

Donnerstag, 21. Mai 2026

16.20 Uhr: Lettland – Finnland (1:7)

16.20 Uhr: Kanada – Norwegen (6:5 n.V.)

20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien (4:1)

20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei (1:5)

Freitag, 22. Mai 2026

16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn (6:2)

16.20 Uhr: Kanada – Slowenien (3:1)

20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien (4:0)

20.20 Uhr: Schweden – Italien (3:0)

Samstag, 23. Mai 2026

12.20 Uhr: Lettland – USA (4:2)

12.20 Uhr: Dänemark – Slowenien (4:0)

16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn (9:0)

16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien (2:3)

20.20 Uhr: Österreich – Deutschland (2:6)

20.20 Uhr: Norwegen – Schweden (3:2)

Sonntag, 24. Mai 2026

16.20 Uhr: Grossbritannien – Lettland (0:6)

16.20 Uhr: Dänemark – Italien (3:2, n.P.)

20.20 Uhr: Finnland – Österreich (5:2)

20.20 Uhr: Slowakei – Kanada (1:5)

Montag, 25. Mai 2026

16.20 Uhr: USA – Ungarn (7:3)

16.20 Uhr: Tschechien – Norwegen (1:4)

20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien (6:3)

20.20 Uhr: Slowenien – Italien (5:1)