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K.o.-Runde startet am Donnerstag
Der komplette Spielplan der Eishockey-WM 2026

Die Eishockey-WM geht bald schon in die heisse Phase. Am Heimturnier in Zürich und Freiburg steht die Nati im Viertelfinal und kämpft darum, sich endlich den Traum von Gold zu erfüllen. Hier gibts alle Spiele und Resultate vom Turnier 2026.
Publiziert: 07:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
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Vom 15.–31. Mai tragen Zürich und Freiburg die Eishockey-WM 2026 aus.
Foto: Blick

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Eishockey-WM vom 15.–31. Mai in der Schweiz
  • 16 Teams in zwei Achtergruppen
  • Nati in Gruppe A
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Spielplan Eishockey-WM 2026 PDF

Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz!

Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz!

Download Spielplan 2026 als PDF

Die erste Hürde ist geschafft. Dank erstklassigem Hockey steht die Nati bereits vor dem finalen Gruppenspiel gegen Finnland vom Dienstag im Viertelfinal und darf weiter vom ersten WM-Titel der Geschichte träumen. Ab Donnerstag startet in den beiden WM-Stadien in Zürich und Freiburg die K.o.-Phase, in der die Nati das Endspiel vom 31. Mai anpeilt.

Bevorstehende Spiele der Eishockey-WM 2026

  • Dienstag, 26. Mai 2026
    12.20 Uhr: Ungarn – Lettland
    12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark
    16.20 Uhr: USA – Österreich
    16.20 Uhr: Schweden – Slowakei
    20.20 Uhr: Schweiz – Finnland
    20.20 Uhr: Tschechien – Kanada
  • Donnerstag, 28. Mai
    16.20 Uhr: Viertelfinal 1
    16.20 Uhr: Viertelfinal 2
    20.20 Uhr: Viertelfinal 3
    20.20 Uhr: Viertelfinal 4
  • Samstag, 30. Mai
    15.20 Uhr: Halbfinal 1
    20 Uhr: Halbfinal 2
  • Sonntag, 31. Mai
    15.30 Uhr: Spiel um Bronze
    20.20 Uhr: Spiel um Gold

Die Nationen auf den Rängen 1-4 qualifizieren sich für den Viertelfinal (ab 28. Mai). Hier gehts zu den aktuellen Tabellen der Eishockey-WM 2026 inklusive Erklärung, wer bei Punktgleichheit weiterkommt.

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Resultate vergangener Spiele

  • Freitag, 15. Mai 2026
    16.20 Uhr: Finnland – Deutschland (3:1)
    16.20 Uhr: Kanada – Schweden (5:3)
    20.20 Uhr: USA – Schweiz (1:3)
    20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark (4:1)
  • Samstag, 16. Mai 2026
    12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich (2:5)
    12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen (2:1)
    16.20 Uhr: Ungarn – Finnland (1:4)
    16.20 Uhr: Italien – Kanada (0:6)
    20.20 Uhr: Schweiz – Lettland (4:2)
    20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien (3:2, n.V.)
  • Sonntag, 17. Mai 2026
    12.20 Uhr: Grossbritannien – USA (1:5)
    12.20 Uhr: Italien – Slowakei (1:4)
    16.20 Uhr: Österreich – Ungarn (4:2)
    16.20 Uhr: Dänemark – Schweden (2:6)
    20.20 Uhr: Deutschland – Lettland (0:2)
    20.20 Uhr: Norwegen – Slowenien (4:0)
  • Montag, 18. Mai 2026
    16.20 Uhr: Finnland – USA (6:2)
    16.20 Uhr: Kanada – Dänemark (5:1)
    20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz (1:6)
    20.20 Uhr: Schweden – Tschechien (3:4)
  • Dienstag, 19. Mai 2026
    16.20 Uhr: Lettland – Österreich (1:3)
    16.20 Uhr: Italien – Norwegen (0:4)
    20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien (5:0)
    20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei (4:5, n.P.)
  • Mittwoch, 20. Mai 2026
    16.20 Uhr: Österreich – Schweiz (0:9)
    16.20 Uhr: Tschechien – Italien (3:1)
    20.20 Uhr: USA – Deutschland (4:3, n.P.)
    20.20 Uhr: Schweden – Slowenien (6:0)

  • Donnerstag, 21. Mai 2026
    16.20 Uhr: Lettland – Finnland (1:7)
    16.20 Uhr: Kanada – Norwegen (6:5 n.V.)
    20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien (4:1)
    20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei (1:5)

  • Freitag, 22. Mai 2026
    16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn (6:2)
    16.20 Uhr: Kanada – Slowenien (3:1)
    20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien (4:0)
    20.20 Uhr: Schweden – Italien (3:0)
  • Samstag, 23. Mai 2026
    12.20 Uhr: Lettland – USA (4:2)
    12.20 Uhr: Dänemark – Slowenien (4:0)
    16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn (9:0)
    16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien (2:3)
    20.20 Uhr: Österreich – Deutschland (2:6)
    20.20 Uhr: Norwegen – Schweden (3:2)
  • Sonntag, 24. Mai 2026
    16.20 Uhr: Grossbritannien – Lettland (0:6)
    16.20 Uhr: Dänemark – Italien (3:2, n.P.)
    20.20 Uhr: Finnland – Österreich (5:2)
    20.20 Uhr: Slowakei – Kanada (1:5)
  • Montag, 25. Mai 2026
    16.20 Uhr: USA – Ungarn (7:3)
    16.20 Uhr: Tschechien – Norwegen (1:4)
    20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien (6:3)
    20.20 Uhr: Slowenien – Italien (5:1)
Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
30
18
2
Finnland
Finnland
6
22
18
3
Deutschland
Deutschland
7
1
10
4
Österreich
Österreich
6
-9
9
5
Lettland
Lettland
6
0
9
6
USA
USA
6
1
8
7
Ungarn
Ungarn
6
-17
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
6
19
17
2
Norwegen
Norwegen
6
10
13
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
6
3
13
4
Slowakei
Slowakei
6
4
11
5
Schweden
Schweden
6
9
9
6
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
7
Dänemark
Dänemark
6
-10
5
8
Italien
Italien
7
-23
1
Playoffs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Slowenien
Slowenien
Italien
Italien
Ungarn
Ungarn
Österreich
Österreich
Kanada
Kanada
Tschechien
Tschechien
Dänemark
Dänemark
Finnland
Finnland
Deutschland
Deutschland
Grossbritannien
Grossbritannien
Eishockey-WM 2026
Eishockey-WM 2026
Lettland
Lettland
Norwegen
Norwegen
Slowakei
Slowakei
Schweden
Schweden
Schweiz
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USA
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        Kanada
        Tschechien
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        Dänemark
        Dänemark
        Finnland
        Finnland
        Deutschland
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        Grossbritannien
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        Lettland
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        Norwegen
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        Slowakei
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        Schweden
        Schweden
        Schweiz
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        USA
        USA