NHL-Stürmer verstärkt Deutschland
NHL-Verstärkung fürs deutsche Team: Bostons Flügel-Stürmer Lukas Reichel (23) kommt zur WM in die Schweiz. Die Deutschen stehen am Freitag um 16.20 Uhr gegen Finnland erstmals im Einsatz. Am Montag trifft das Team von Harold Kreis dann auf die Schweiz.
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Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
0
0
0
1
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
0
0
0
1
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
0
0
0
1
USA
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
0
0
0
1
Italien
0
0
0
1
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
0
0
0
1
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
0
0
0