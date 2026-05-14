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Alle News zur Hockey-WM im Ticker
Deutschland erhält Verstärkung aus der NHL

Vom 15. bis zum 31. Mai findet in Zürich und Fribourg die Hockey-WM statt. Über alle News rund um das grosse Turnier halten wir dich im Ticker auf dem Laufenden.
Publiziert: vor 29 Minuten
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Blick Sportdesk
vor 35 Minuten

NHL-Stürmer verstärkt Deutschland

NHL-Verstärkung fürs deutsche Team: Bostons Flügel-Stürmer Lukas Reichel (23) kommt zur WM in die Schweiz. Die Deutschen stehen am Freitag um 16.20 Uhr gegen Finnland erstmals im Einsatz. Am Montag trifft das Team von Harold Kreis dann auf die Schweiz.

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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
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Finnland
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