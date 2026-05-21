Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
4
18
12
2
Finnland
3
9
9
3
Österreich
4
-2
9
4
USA
4
-1
5
5
Ungarn
3
0
3
6
Lettland
3
-2
3
7
Deutschland
4
-10
1
8
Großbritannien
3
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
4
5
10
2
Kanada
3
12
9
3
Slowakei
3
5
8
4
Norwegen
3
7
6
5
Schweden
4
7
6
6
Slowenien
4
-10
3
7
Dänemark
3
-11
0
8
Italien
4
-15
0
Bei Punktgleichheit zählt die Direktbegegnung und Tore
Weisen zwei Nationen gleich viele Punkte auf, wird die Direktbegegnung hinzugezogen. Wer daraus mehr Zähler holte, landet in der Tabelle weiter oben. Bei mehr als zwei punktgleichen Nationen wirds etwas komplizierter. In diesem Fall zählen aus den jeweiligen Direktbegegnungen die Punkte, Tordifferenz und höhere Anzahl geschossener Tore (in dieser Reihenfolge).
Sollten auch dann noch immer mindestens drei Nationen gleichauf sein (bei nur noch zwei zählen wieder die Anzahl Punkte aus dem Direktduell), wird die Bewertung auf einen Teil der Gruppe ausgeweitet. Dabei entscheiden als erstes die Ergebnisse der betroffenen Mannschaften gegen das nächstbeste Team ausserhalb der Dreiergruppe (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore), danach dieselben Leistungen gegen den Gruppengegner noch einen Platz weiter hinten.
Im unwahrscheinlichen Fall, dass noch immer keine Rangliste erstellt werden kann, entscheidet die Setzliste von vor dem Turnier. Weil es während der Gruppenphase zu Punktgleichheit kommen kann, ohne dass die betroffenen Nationen schon gegeneinander antraten, gibts hierfür einen separaten Schlüssel: Weniger Spiele, Tordifferenz aus allen Spielen, Anzahl geschossener Tore aus allen Spielen, Setzliste vor dem Turnier.