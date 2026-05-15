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Swiss Life und BCF Arena
Das sind die Stadien der WM 2026

Ab Freitagnachmittag gilt «Time to shine» so richtig – und zwar gleich doppelt. Sowohl in Zürich als auch in Fribourg erfolgt um 16.20 Uhr der Puck-Drop und rückt die beiden Spielstätten endgültig in den Fokus.
Publiziert: 09:08 Uhr
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Die Swiss Life Arena bietet Platz für 10'000 Fans.
Foto: Nico Ilic/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Swiss Life Arena erstmals WM-Austragungsort seit Eröffnung 2022
  • Nati spielt Gruppenspiele und mögliches Finale in Zürich
  • BCF Arena in Fribourg bietet 7500 Plätze, modernisiert seit Baujahr 1982
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Eingefleischten Schweizer Eishockey-Fans sind die Swiss Life Arena in Zürich und BCF Arena in Fribourg ein bestens bekannter Begriff. Für alle, die die Namen der beiden WM-Stadien zum ersten Mal hören, gibts hier alles Wissenswerte.

WM-Premiere für Swiss Life Arena

Erst 2022 eröffnet, finden in Zürich Altstetten zum ersten Mal WM-Spiele statt. Zwar trug die Limmatstadt bereits 1939, 1953 und 1998 einen Teil der WM-Partien aus, damals spielte man aber entweder im Dolder oder im Hallenstadion.

In der Heimstätte der ZSC Lions, zu Fuss nur 15 Minuten vom Bahnhof Altstetten entfernt, finden bei jedem WM-Spiel 10'000 Fans Platz. Wer kein Ticket ergattern konnte, kann sich in der Fanzone hinter dem Stadion mit Public Viewing vergnügen.

Für die Nati verkommt die Swiss Life Arena während des Turniers quasi zum Heimstadion und womöglich zu dem Ort, an dem der Goldtraum endlich in Erfüllung geht. So bestreitet sie in der modernen Arena sämtliche Gruppenspiele sowie ein mögliches Finale (zum Spielplan). Auf dem Weg zum Titel soll auch die Unterkunft ihren Teil beitragen.

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BCF Arena weiss auch ohne Nati-Spiele zu überzeugen

Während in Zürich also die Spiele der Schweizer Gruppe A gespielt werden, gleiten in Fribourg die Nationen aus Gruppe B übers Eis. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Nati der Westschweiz auf jeden Fall fernbleibt. In einem möglichen Viertelfinal könnte sie nach Fribourg reisen, die definitive Spielansetzung erfolgt erst nach Abschluss der Gruppenphase.

Dort würde sie in einem altehrwürdigen Stadion auflaufen, das dank mehrerer Renovationen trotz Baujahr 1982 zu den modernsten im Land zählt. Während der WM weist die Arena eine Kapazität von 7500 Plätzen auf und bietet wie ihr Pendant in Zürich eine Fanzone mit Public Viewing direkt nebenan.

Fans gelangen am einfachsten über die wenige Hundert Meter entfernte Busstation Fribourg, Poya oder den gleichnamigen Bahnhof aufs Areal. Und können sich auf eine grosse Party einstellen, sollte die Schweiz in der BCF Arena den Viertelfinal siegreich gestalten. Schliesslich lieferten Bilder vom Public Viewing des Playoff-Finals eine eindrückliche Kostprobe. 

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