Nach Büne Huber war auch Roger Federer in der Nati-Kabine und inspirierte das Team vor dem historischen Sieg gegen Schweden. Ihn zu toppen, wird schwierig. Dabei stehen nun die zwei wichtigsten Spiele bevor.

Wer soll nach Federer der Hockey-Nati einheizen?

Wer soll nach Federer der Hockey-Nati einheizen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roger Federer motivierte Eishockey-Nati vor dem Sieg gegen Schweden

Die Schweiz steht zum dritten Mal in Serie im WM-Halbfinal

In den letzten zwei Jahren holte die Nati zweimal Silber

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Der Auftritt von Roger Federer in der Kabine der Eishockey-Nati verfehlte seine Wirkung vor dem Viertelfinalknüller gegen Schweden nicht. Die Nati gewann erstmals ein K.-o.-Spiel gegen die Skandinavier und steht nun zum dritten Mal in Folge im WM-Halbfinal. In den letzten beiden Jahren gab es jeweils Silber. Jetzt träumt man von Gold.

Im Eishockey hat es Tradition, dass vor dem Spiel in der Kabine die «Starting Six» verlesen werden. Wie vieles andere wurde auch dies in der Schweiz aus Nordamerika importiert und wird auch bei den Klubs genutzt. Ursprünglich waren es die Trainer, die ihre Mannschaft damit emotional aufheizten, um das Spiel mit möglichst viel Energie zu starten. Mit der Zeit holten die Coaches dann Hilfe von aussen, um die Wirkung zu verstärken und keine Eintönigkeit aufkommen zu lassen.

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In der Nati war es in den letzten Jahren unter Patrick Fischer der humorige Christian Marti gewesen, der die Aufgabe übernommen hatte. Der ZSC-Verteidiger kam auch jetzt wieder mehrfach in dieser Einpeitscherfunktion zum Zug.

0:18 Bei den «Starting Six»: So heizt Christian Marti der Nati ein

Jetzt bei der Heim-WM sind es aber auch Gäste, die für eine besondere Stimmung sorgen. So gaben die beiden verletzten Nati-Stars Andrea Glauser und Kevin Fiala so richtig Gas. Und der Auftritt von Büne Huber von Patent Ochsner, deren «W. Nuss vo Bümpliz» auf Wunsch von Nico Hischier und Co. nach den Siegen gespielt wird und für Gänsehaut sorgt, war am Dienstag ein Vollerfolg. Am Donnerstag war dann Federer an der Reihe.

1:04 Vor Sieg gegen Finnland: Büne Huber macht Eishockey-Nati heiss

Ausser den Goalies Leonardo Genoni (5 Spiele), Reto Berra (2) und Sandro Aeschlimann (1) standen stets die gleichen Spieler in der «Starting Six» und begannen das Spiel, um sofort den Ton zu setzen und die Emotionen im Stadion fliessen zu lassen: Dominik Egli, Captain Roman Josi, Simon Knak, Ken Jäger und Damien Riat.

Wie lässt sich Federer toppen? «Es wird schwierig»

Wie kann man nun den Auftritt von Federer, dem grössten Sportler, den die Schweiz hervorgebracht hat, noch toppen? «Eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Es wird schwierig», sagte Josi.

Wen würdest du in den beiden Spielen am Samstag und am Sonntag, wenn es um die Medaillen und deren Farbe geht, in die Kabine schicken, um der Nati einen Kick zu geben?

0:34 Feurige Verkündung: Glauser heizt der Nati vor dem Ösi-Spiel mächtig ein

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0:39 Herziger Moment in der Kabine: «Papi!» Josis Sohn verkündet Startaufstellung der NHL-Stars