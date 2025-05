Vor dem Duell gegen die Schweiz sagt Heinz Ehlers, wie es um die Dänen steht, wer in Abwesenheit der wenigen NHL-Spieler dessen Stars sind, und was seine grösste Befürchtung ist.

Darum gehts Heinz Ehlers besucht Sohn in Winnipeg und beobachtet dänisches WM-Team

In Dänemark fehlt noch die totale WM-Euphorie

Keine NHL-Spieler im Dänen-Team, Torhüter Dahm feiert Comeback

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Heinz Ehlers ist vor wenigen Tagen erst aus Winnipeg zurückgekehrt. Für fast zwei Wochen hat er seinen Sohn besucht. Nikolaj Ehlers (29), Jets-Stürmer und Teamkollege von Nino Niederreiter (32), ist Dänemarks Export-Schlager in der NHL. Und derzeit noch in den Playoffs engagiert. Deshalb verpasst er nach 2018 ziemlich sicher auch zum zweiten Mal die Heim-WM. «Natürlich hätte er gerne gespielt», weiss sein Vater. «Doch das Weiterkommen in den Playoffs freut ihn natürlich sehr.»

Heinz Ehlers ist live im Stadion, als Winnipeg das siebte Spiel gegen St. Louis in der zweiten Verlängerung gewinnt und in die zweite Runde einzieht. Hockey-Emotionen pur! Ernüchterung dann bei der Rückkehr nach Dänemark: Die Weltmeisterschaft hat (noch) keine Euphorie ausgelöst in der Heimat. Auch beim Verband sei man darüber etwas verwundert. Der 59-Jährige vermutet die Gründe dafür in der fehlenden Medienpräsenz im Vergleich zu 2018. Damals sei es anders gewesen, «ein riesiges Fest». Zudem sei der Stellenwert des Eishockeys nicht gross, in Dänemark sind Handball, Fussball und Badminton Trumpf.

Dennoch lässt sich der neue Assistenztrainer von Swiss-Ligist Basel die beiden ersten Spiele der Dänen, deren Trainer er bei den vier Weltmeisterschaften von 2019 bis 2023 war, nicht entgehen. Für die Knüller gegen die USA und die Schweiz fährt er von Aalborg nach Herning. Der Verband hat den Schweiz-Kenner zudem um etwas Vorbereitungs-Hilfe für das Duell gegen die Nati angefragt. Ehlers befürchtet aber, dass dem Gastgeber-Team eine zünftige Niederlage droht. Wie schon in den letzten beiden WM-Spielen, als die Schweizer die Dänen mit 8:0 (2024 in Prag) und 6:0 (2022 in Helsinki) deklassiert haben.

Laut Ehlers muss das Ziel der Dänen trotzdem die Viertelfinal-Qualifikation sein. Von den sechs NHL-Spielern ist keiner zur Verstärkung angereist, die Playoffs oder Verletzungen sind die Ursache. So hat man Torhüter Sebastian Dahm (38) drei Jahre nach seinem Rücktritt aus dem Nationalteam zu einem Comeback überredet für die Heim-WM – mit dem Versprechen, in neun Monaten auch bei Olympia in Italien dabei sein zu dürfen.

Die grössten Namen im Team von Trainer Mikael Gath (48, Sd): Lakers-Stürmer Nicklas Jensen (32) und Patrick Russell (32, Linköping). Erstrunden-Draft Jensen (2011 von Vancouver) und Russell haben eine spärliche NHL-Vergangenheit. Jensen kommt auf 31 Partien mit den Canucks und den Rangers, Russell auf 59 mit Edmonton. Mit je zwei Toren haben sie den Dänen beim 4:1-Sieg gegen Norwegen das Olympia-Ticket gesichert.

In der Gruppe B sieht Ehlers, der Ende März mit Visp den SL-Meistertitel gefeiert hat, die USA, Schweiz und Tschechien als Favoriten. «Die Dänen werden sich im besten Fall im letzten Spiel mit Deutschland um den Viertelfinal-Platz duellieren.»