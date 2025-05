Nati erstmals seit 38 Jahren ohne SCB-Spieler an der WM

1/7 Nati-Coach Patrick Fischer hat Fabian Ritzmann (links), Samuel Walser (Mitte), Roger Karrer und Sven Senteler (leicht verdeckt) aus dem Nati-Kader für die WM gestrichen. Foto: Pius Koller

Fabian Ritzmann (23) war eine der positiven Überraschungen der WM-Vorbereitungen. Und nicht nur, weil der Viertlinien-Stürmer vier Tore erzielte. Dass es für den wuchtigen Engadiner, der erst im Februar aufgrund von Absagen zu seinem Nati-Debüt gekommen war, im Kampf um ein WM-Ticket eng werden würde, war aber immer klar.

Dass Nati-Coach Patrick Fischer 14 andere Angreifer für die WM in Herning (Dä) und Stockholm (Sd) ausgewählt hat, bedeutet auch, dass kein SCB-Spieler dabei sein wird. Verletzungsbedingt hatten zwei Silberhelden von Prag, Romain Loeffel und Tristan Scherwey, Forfait geben müssen. Zudem hatte Fischer vor Ritzmann bereits Marc Marchon und Marco Lehmann nach den Lettland-Spielen über die Klinge springen lassen.

Ein Schweizer WM-Aufgebot ohne SCB-Spieler? Das hatte es in den letzten Jahren nie gegeben. Letztmals war das 1987 der Fall gewesen. Und man kann nur hoffen, dass dies kein schlechtes Omen ist. Damals verlor die Nati unter Simon Schenk (†73) an der WM in Wien alle zehn Spiele, stieg ab und musste neben den Kanterniederlagen gegen die Sowjetunion (5:13) und Schweden (1:12) auch Schlappen gegen Erzrivale Deutschland (3:4 und 1:8) einstecken.

Diesmal kann die Nati nicht absteigen …

Absteigen wird die Nati dieses Jahr nicht. Erstens, weil die Schweiz als Veranstalter für nächstes Jahr gesetzt ist. Zweitens, weil das Fischer-Team in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht hat und am letzten Wochenende in Brünn Finnland (8:2) und Gastgeber Tschechien (5:3) selbst ohne NHL-Spieler bezwingen konnte. Und während der WM-Traum am Montag für Ritzmann, Verteidiger Roger Karrer (Servette) sowie die Stürmer Sven Senteler (Zug) und Samuel Walser (Fribourg) platzte, ist inzwischen fix, dass die NHL-Stars JJ Moser (Tampa Bay), Jonas Siegenthaler, Nico Hischier und Timo Meier (alle New Jersey) an die WM kommen.

Das WM-Aufgebot der Schweiz Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Stéphane Charlin (SCL Tigers), Leonardo Genoni (EV Zug) Verteidiger (9): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC), Michael Fora (HC Davos), Andrea Glauser (Lausanne HC), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) Stürmer (14): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Nico Hischier (New Jersey Devils), Grégory Hofmann (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron)

Noch besteht das provisorische WM-Aufgebot aus 26 Spielern, wobei nur 25 gemeldet werden können und mit dem letztjährigen WM-MVP Kevin Fiala (Los Angeles Kings) noch eine weitere NHL-Verstärkung dazukommen könnte. Nachdem Nino Niederreiters Winnipeg Jets sich noch auf dramatische Weise für die zweite Playoff-Runde qualifiziert haben, dürfte der WM-Zug für ihn abgefahren sein. Doch beim dreifachen Silberhelden sollte man nie nie sagen, wenns um die Nati geht.

Während nach jetzigem Stand mit Stéphane Charlin (Tigers), Tim Berni (Servette), Nicolas Baechler (ZSC), Simon Knak (Davos), Dario Rohrbach (Tigers), Tyler Moy (Lakers) und Sandro Schmid (Fribourg) sieben Spieler vor ihrem WM-Debüt stehen, nimmt Andres Ambühl zum 20. und letzten Mal an einer WM teil.

PS: Ganz ohne SCB-Beteiligung wird die WM nicht auskommen müssen. Bei Finnland sind Stürmer Waltteri Merelä und Trainer Jussi Tapola als Assistenzcoach im Team.

