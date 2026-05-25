Timo Meier hat ein kurzes Gedächtnis. Und muss man sich Sorgen um Pius Suter machen? Hier kommt das Nati-Inside zum Start der entscheidenden WM-Woche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pius Suter könnte das Gruppenspiel gegen Finnland am Dienstag verpassen

Seit dem Foul von Kai Wissmann trainiert er ohne Körperkontakt

Finnland verstärkte sich mit zwei NHL-Spielern, darunter Mikael Granlund

Suter noch nicht bereit?

Pius Suter pausiert seit dem Deutschland-Spiel, als er von Kai Wissmann im letzten Drittel an der Bande erwischt wurde. Am Montag trainiert er als einziger in einem schwarzen Trikot, das den Teamkollegen signalisiert, dass man den Körperkontakt mit ihm vermeiden soll. Möglich, dass der Stürmer der St. Louis Blues auch im letzten Gruppenspiel gegen Finnland vom Dienstag erneut aussetzen muss.

Kurzes Gedächtnis bei Meier

Gegen Finnland geht es für die Nati um den Gruppensieg und die bestmögliche Ausgangslage für die K.o.-Phase. «Wir freuen uns auf die starken Gegner wie Finnland und sind uns bewusst, dass es jetzt bedeutend härter wird. Aber darauf sind wir vorbereitet und wissen, was es braucht», sagt Timo Meier. Auf die Frage, ob man mit den Finnen noch eine Rechnung offen habe, nachdem man beim letzten Mal bitter geschlagen vom Eis musste, entgegnet der NHL-Star erstaunt: «Gegen Finnland? Wann?» Nun ja, im Februar an Olympia, als man im Viertelfinal bis kurz vor Schluss 2:1 führte und am Ende mit 2:3 nach Verlängerung verlor. Meier, als ihm die Fakten vor Augen geführt werden, mit einem Schmunzeln: «Ich habe ein kurzes Gedächtnis.» Zur Ausgangslage meint er: «Sie haben eine gute Mannschaft, wir wissen aber auch, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben.»

Meier auch im Fussball treffsicher

Apropos Timo Meier. Der Appenzeller bewies ein gutes Näschen mit seinem Cupfinal-Tipp. Sein FC St. Gallen setzte sich gegen Stade-Lausanne-Ouchy mit 3:0 durch. Exakt, wie es der Stürmer der New Jersey Devils am Samstag nach dem 9:0 gegen Ungarn vorhergesagt hatte. Der 29-Jährige liess es sich am freien Tag nicht nehmen, sein Team vor Ort in Bern zu unterstützen.

Spielt die Nati nächstes Jahr vor 70’000?

Wie die «Bild» berichtet, wird das Eröffnungsspiel der nächsten WM im Fussball-Stadion in Gelsenkirchen über die Bühne gehen. «Der Gegner wird ein Top-Team sein, höchstwahrscheinlich Olympiasieger USA. Auch die Schweiz ist möglich.» Bereits 2010 fand das WM-Eröffnungsspiel auf Schalke statt und war mit 77'803 Fans ein Erfolg. Ansonsten findet die WM in Düsseldorf und Mannheim statt.

Finnland hat mit NHL-Stars nachgerüstet

Im Gegensatz zu anderen Jahren kamen bei der Nati während des Turniers keine weiteren NHL-Stars mehr dazu. Es bleibt bei den sechs, die schon von Beginn weg dabei sind: Roman Josi (Nashville), Janis Moser (Tampa Bay), Nico Hischier, Timo Meier (beide New Jersey), Nino Niederreiter (Winnipeg) und Pius Suter (St. Louis). Anders bei Finnland, dem letzten Gegner der Gruppenphase. Da rückten mit Kosta Helenius (Buffalo Sabres) und Mikael Granlund (Anaheim Ducks) noch zwei Stürmer aus der besten Liga der Welt nach. Die Finnen mussten aber auch den Ausfall von Teuvo Teräväinen (Chicago) nach dem Startspiel gegen Deutschland verkraften. Das Team um Florida-Captain Aleksander Barkov besteht nun aus 13 NHL-Spielern.

Cervenka auch für Nati-Stars unerreicht

Schaut man sich die zehn letzten Weltmeisterschaften an, sind vier Schweizer in den Top 10 der Skorerliste. Mit 48 Punkten in 48 Spielen ist Nico Hischier die Nummer 3 des Rankings. Einen Punkt weniger hat gleich dahinter Sven Andrighetto. Auf den Plätzen 7 und 8 folgen Kevin Fiala (41) und Timo Meier (40). Einsam an der Spitze steht der 40-jährige Roman Cervenka (ex SCRJ Lakers, ZSC Lions und Fribourg) mit 70 Punkten. Zweiter ist ebenfalls ein Tscheche: Zug-Goalgetter Dominik Kubalik (49 Punkte).

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