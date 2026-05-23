Bei den Titelverteidigern aus den USA wird die Luft nach der Pleite gegen Lettland noch etwas dünner – es droht gar das frühe Aus. Dänemark holt dagegen Big Points im Kampf gegen den Abstieg aus der Top-Division. Hier gehts zum Roundup der Samstagsspiele.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Lettland – USA 4:2

Die USA sind an der Eishockey-WM in der Schweiz weiterhin im Krebsgang unterwegs. Gegen Lettland setzt es die dritte Niederlage im fünften Spiel ab. Die frühe lettische Führung durch Egle kann Tkachuk im Mitteldrittel zwar noch ausgleichen, auf das 2:1 von Kloten-Stürmer Deniss Smirnovs in der 47. Minute hat die US-Equipe aber keine Antwort mehr – auch wenn es in den Schlussminuten noch Tore regnet: Erst stellt der Aussenseiter per Empty Netter auf 3:1, bevor Olivier die US-Hoffnungen mit seinem Anschlusstreffer noch einmal zurückbringt. Nur zehn Sekunden später netzt Vilmanis aber zum Endstand von 4:2 für die Letten ein. Mit dem Sieg zieht Lettland an seinem heutigen Gegner vorbei und verdrängt den Titelverteidiger in der Gruppe A auf Rang fünf – Stand jetzt würden die USA die K.-o.-Phase verpassen.

Dänemark – Slowenien 4:0

In der Gruppe B kommts im ersten Samstagsspiel zum Duell zweier Abstiegskandidaten: Das noch sieglose Dänemark trifft auf Slowenien – und feiert in Fribourg mit dem ersten Sieg an diesem Turnier einen kleinen Befreiungsschlag. Dieser ist überzeugend: Nach torlosen ersten 30 Minuten stellen die Skandinavier noch vor der zweiten Pause dank Toren von Blichfeld und Russell auf 2:0. Die beiden weiteren dänischen Treffer zum Endstand von 4:0 folgen dann in den Schlussminuten. Die Dänen lassen Slowenien in der Tabelle damit hinter sich.

Tippspiel zur Hockey-WM Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel zur Hockey-WM in der Schweiz! Tritt gegen unsere Hockey-Experten an, bilde deine eigene Tipp-Gruppe oder miss dich einfach mit der gesamten Community. Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos. Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel zur Hockey-WM in der Schweiz! Tritt gegen unsere Hockey-Experten an, bilde deine eigene Tipp-Gruppe oder miss dich einfach mit der gesamten Community. Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos. Jetzt mitmachen