Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

1 Sidney Crosby (38)

Da staunte man nicht schlecht, als am Dienstagabend überraschend verkündet wurde, dass die kanadische Legende an die WM in die Schweiz kommt. Einer der grössten Spieler aller Zeiten ist in Fribourg und später wohl auch in Zürich dabei. Für einige Kanada-Spiele sind noch Tickets erhältlich. Die Lust am Hockey ist dem dreifachen Stanley-Cup-Sieger, zweifachen Olympiasieger und Weltmeister von 2015 auch im fortgeschrittenen Alter noch nicht vergangen. Dabei hatte er sich bei Olympia am Knie verletzt und musste tatenlos zuschauen, wie seine Teamkollegen den Final gegen die USA verloren. Noch immer gehört er noch zu den Allerbesten. So hat er seinen Rekord ausgebaut: Auch in seiner 21. Saison buchte er über einen Punkt pro Spiel.

2 Matthew Tkachuk (28)

Still wird es um den Stürmer nie. Er beherrscht das ganze Repertoire: Er kann Tore schiessen, mit dem Kopf durch die Wand gehen, schöne Pässe spielen, Zweikämpfe gewinnen, Checks austeilen, provozieren oder prügeln. Seit er 2022 von Calgary zu den Florida Panthers stiess, hat sich die Kultur im Sunshine State verändert: Das Team stand dreimal im Final und holte 2024 und 2025 den Stanley Cup. Diese Saison kam dann ein Rückschlag: Weil Captain Aleksander Barkov die ganze und Tkachuk mehr als die halbe Saison verletzt fehlten, verpassten die Panthers die Playoffs. Tkachuk feierte mit dem Olympia-Gold mit den USA dennoch einen riesigen Triumph – und will nun an der WM dem «Triple Gold Club» beitreten.

3 Macklin Celebrini (19)

Der Nummer-1-Draft von 2024 überzeugte schon in seiner ersten Saison bei den San Jose Sharks. Doch in der zweiten konnte der Teenager nun noch einmal eine Schippe drauflegen. Mit 115 Punkten war er der viertbeste Skorer der Liga und führte die Kalifornier beinahe in die Playoffs. Mit Kanada trumpfte er als zweitbester Skorer des Turniers auch bei Olympia auf, konnte aber im epischen Final gegen die USA keine seiner vielen Chancen nutzen.

4 Aleksander Barkov (30)

Der Finne mit russischen Wurzeln, der die Florida Panthers 2024 und 2025 zum Stanley-Cup-Sieg führte, zog sich bei einem Trainingsunfall im letzten September eine schwere Knieverletzung zu und verpasste darauf die ganze NHL-Saison und Olympia. Doch rechtzeitig für die WM ist er wieder fit und machte in den Vorbereitungsspielen bereits wieder einen guten Eindruck. Barkov gilt als einer der komplettesten Spieler der Welt und holte dreimal die Selke-Trophy, die an den besten Defensivstürmer der NHL vergeben wird, wobei der smarte Center in seiner Karriere fast einen Punkt pro Spiel geskort hat.

5 Moritz Seider (25)

Der deutsche Verteidiger hat seine beste NHL-Saison hinter sich. Doch erneut verpassten seine Detroit Red Wings die Playoffs. Dies dürfte ihm die entscheidenden Stimmen im Rennen um die Norris-Trophy gekostet haben – die Auszeichnung für den besten NHL-Verteidiger wird an Cale Makar, Zach Werenski oder Rasmus Dahlin gehen. Anderseits kann der Deutsche nun bereits seine sechste WM in Angriff nehmen.

6 Roman Josi (35)

17 Jahre ist es her, seit der begnadete Verteidiger – daheim in Bern – seine erste WM bestritt. In der Folge startete er durch und legte eine beispiellose Karriere hin. Einzig die Final-Erfolge, wenn man von jenem mit dem SCB 2010 absieht, blieben dem Captain der Nashville Predators und der Nati bisher verwehrt: 2017 scheiterte im Stanley-Cup-Final an Pittsburgh und dreimal holte er WM-Silber.

7 Evan Bouchard (26)

Mit 95 Punkten war der Kanadier diese Saison der erfolgreichste Skorer aller NHL-Verteidiger. Seine Offensivqualitäten, die er nicht zuletzt im Powerplay an der Seite der Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl zeigte, waren immer schon unbestritten. Doch der Mangel an Intensität in seinem Defensivspiel kostete den Rechtsschützen das Olympia-Ticket. Nach dem frühen Playoff-Aus der Edmonton Oilers entschied er sich für seine erste WM-Teilnahme.

8 Mark Scheifele (33)

Der Teamkollege von Nino Niederreiter bei den Winnipeg Jets ist der zweite Spieler neben Celebrini an der WM, der diese Saison die 100-Punkte-Marke in der NHL geknackt hat. Der Routinier ist erstmals seit neun Jahren wieder an einer WM dabei. 2016 holte er mit Kanada Gold und 2017 Silber.

9 John Tavares (35)

In der Lockout-Saison 2012/13 spielte der kanadische Stürmerstar mit seinem damaligen Islanders-Kumpel Mark Streit beim SCB. Als die Berner dann den Titel holten, waren die NHL-Stars dann schon nicht mehr dabei. Fünf Jahre später verliess Tavares New York und unterschrieb bei den Toronto Maple Leafs, wo er immer noch tätig ist, aber nie in die Nähe des erträumten Titels kam. Bereits zum fünften Mal ist der Olympiasieger von 2014 an einer WM dabei. Eine Medaille hat er noch keine gewonnen.

10 Janis Moser (25)

Der Seeländer hat in seiner fünften Saison noch einmal einen grossen Schritt gemacht und sich bei Tampa Bay als einer der besten Verteidiger der Liga etabliert. Das Team aus Florida hat dies honoriert und ihn mit einem neuen 8-Jahresvertrag ausgestattet, der ihm 6,75 Millionen Dollar pro Saison einbringen wird, womit er seinen bisherigen Lohn verdoppelt. Zuletzt musste Moser allerdings eine Enttäuschung wegstecken, als Tampa Bay in der ersten Playoff-Runde an Montréal hängenblieb. Der Vorteil: Der Silberheld von 2025 kann seine bereits sechste WM bestreiten.

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