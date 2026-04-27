Die ersten Stars haben schon ihre Teilnahme an der WM angekündigt. Hier kommt die Übersicht.

Diese NHL-Superstars kommen an die WM in der Schweiz

Diese NHL-Superstars kommen an die WM in der Schweiz

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kanada verstärkt sich für WM in der Schweiz mit NHL-Stars

Macklin Celebrini (19) bricht Vereinsrekord bei San Jose Sharks

45 Tore, 70 Assists, 115 Punkte in der NHL-Saison 2025/26 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bei den Olympischen Winterspielen zog Kanada im Final gegen die USA den Kürzeren. Jetzt wollen die Ahornblätter bei der WM in der Schweiz zurückschlagen. Diverse NHL-Stars sollen dabei helfen – unter anderem Jungstar Macklin Celebrini (19).

Der kanadische Sender Sportsnet berichtet, dass Celebrini an der Weltmeisterschaft vom 15. bis 31. Mai teilnehmen wird. Das Ausnahmetalent der San Jose Sharks sorgte bereits an Olympia für Spektakel und war mit zehn Punkten der zweitbeste Skorer des Turniers hinter Superstar Connor McDavid. Ohnehin hat der 19-Jährige eine überragende Saison hinter sich.

McKenna, Scheifele und Barzal auch dabei

In seinem zweiten Jahr in der NHL hat Celebrini 45 Tore erzielt und 70 Assists geliefert. Damit hat er bei den San Jose Sharks den Vereinsrekord des legendären Joe Thornton (46) von 114 Skorerpunkten aus der Saison 2006/07 gebrochen. Neben Celebrini werden auch andere NHL-Stars wie Mark Scheifele, Mathew Barzal und Morgan Rielly für Kanada an der WM auflaufen.

Gavin McKenna spielt hingegen noch nicht in der NHL, wird aber als das Supertalent gehandelt. Der 18-Jährige hat in der College-Liga NCAA 51 Skorerpunkte in 35 Spielen gesammelt und soll gemäss diversen Experten im NHL-Draft im Juni an erster Stelle gezogen werden. An der WM bekommt er nun die Chance, sich auf Top-Profi-Level zu beweisen.

Gruppe A mit der Schweiz

USA

-

Schweiz

Jonas Siegenthaler (V), Nico Hischier, Timo Meier (beide S, alle New Jersey), Pius Suter (S, St. Louis).

Finnland

Justus Annunen (G, Nashville), Ville Heinola (V, Winnipeg), Olli Määttä (V, Calgary), Urho Vaakanainen (V, New York Rangers), Alexander Barkov, Anton Lundell (beide S, Florida), Lenni Hämeenaho (S, New Jersey), Aatu Räty (S, Vancouver).

Deutschland

-

Lettland

-

Ex-Lugano-Goalie Elvis Merzlikins (Columbus) hat abgesagt.

Österreich

-

Marco Rossi (S, Vancouver) und Marco Kasper (S, Detroit) mussten dem Schweizer Nationalcoach Roger Bader wegen Verletzungen absagen.

Ungarn

-

Grossbritannien

-

Gruppe B

Kanada

Dylan DeMelo (V, Winnipeg), John Tavares (S, Toronto), Mark Scheifele, Gabriel Vilardi (beide S, Winnipeg), Robert Thomas (S, St. Louis), Ryan O'Reilly (S, Nashville), Macklin Celebrini (S, San Jose), Mathew Barzal (S, New York), Gavin McKenna (S, Penn State, möglicherweise erster Draft-Pick).

Schweden

Albert Johansson (V, Detroit), Anton Frondell (S, Chicago), Nils Höglander, Linus Karlsson, Liam Öhgren (alle S, Vancouver), Emil Heineman, Simon Holmström (beide S, New York Islanders).

Tschechien

Filip Hronek (V, Vancouver), Jaroslav Chmelar (S, New York Rangers), Adam Klapka (S, Calgary Flames).

Dänemark

-

Slowakei

-

Norwegen

-

Slowenien

-

Italien

-

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