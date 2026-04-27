Darum gehts
- Kanada verstärkt sich für WM in der Schweiz mit NHL-Stars
- Macklin Celebrini (19) bricht Vereinsrekord bei San Jose Sharks
- 45 Tore, 70 Assists, 115 Punkte in der NHL-Saison 2025/26
Bei den Olympischen Winterspielen zog Kanada im Final gegen die USA den Kürzeren. Jetzt wollen die Ahornblätter bei der WM in der Schweiz zurückschlagen. Diverse NHL-Stars sollen dabei helfen – unter anderem Jungstar Macklin Celebrini (19).
Der kanadische Sender Sportsnet berichtet, dass Celebrini an der Weltmeisterschaft vom 15. bis 31. Mai teilnehmen wird. Das Ausnahmetalent der San Jose Sharks sorgte bereits an Olympia für Spektakel und war mit zehn Punkten der zweitbeste Skorer des Turniers hinter Superstar Connor McDavid. Ohnehin hat der 19-Jährige eine überragende Saison hinter sich.
McKenna, Scheifele und Barzal auch dabei
In seinem zweiten Jahr in der NHL hat Celebrini 45 Tore erzielt und 70 Assists geliefert. Damit hat er bei den San Jose Sharks den Vereinsrekord des legendären Joe Thornton (46) von 114 Skorerpunkten aus der Saison 2006/07 gebrochen. Neben Celebrini werden auch andere NHL-Stars wie Mark Scheifele, Mathew Barzal und Morgan Rielly für Kanada an der WM auflaufen.
Gavin McKenna spielt hingegen noch nicht in der NHL, wird aber als das Supertalent gehandelt. Der 18-Jährige hat in der College-Liga NCAA 51 Skorerpunkte in 35 Spielen gesammelt und soll gemäss diversen Experten im NHL-Draft im Juni an erster Stelle gezogen werden. An der WM bekommt er nun die Chance, sich auf Top-Profi-Level zu beweisen.
Gruppe A mit der Schweiz
USA
-
Schweiz
Jonas Siegenthaler (V), Nico Hischier, Timo Meier (beide S, alle New Jersey), Pius Suter (S, St. Louis).
Finnland
Justus Annunen (G, Nashville), Ville Heinola (V, Winnipeg), Olli Määttä (V, Calgary), Urho Vaakanainen (V, New York Rangers), Alexander Barkov, Anton Lundell (beide S, Florida), Lenni Hämeenaho (S, New Jersey), Aatu Räty (S, Vancouver).
Deutschland
-
Lettland
-
Ex-Lugano-Goalie Elvis Merzlikins (Columbus) hat abgesagt.
Österreich
-
Marco Rossi (S, Vancouver) und Marco Kasper (S, Detroit) mussten dem Schweizer Nationalcoach Roger Bader wegen Verletzungen absagen.
Ungarn
-
Grossbritannien
-
Gruppe B
Kanada
Dylan DeMelo (V, Winnipeg), John Tavares (S, Toronto), Mark Scheifele, Gabriel Vilardi (beide S, Winnipeg), Robert Thomas (S, St. Louis), Ryan O'Reilly (S, Nashville), Macklin Celebrini (S, San Jose), Mathew Barzal (S, New York), Gavin McKenna (S, Penn State, möglicherweise erster Draft-Pick).
Schweden
Albert Johansson (V, Detroit), Anton Frondell (S, Chicago), Nils Höglander, Linus Karlsson, Liam Öhgren (alle S, Vancouver), Emil Heineman, Simon Holmström (beide S, New York Islanders).
Tschechien
Filip Hronek (V, Vancouver), Jaroslav Chmelar (S, New York Rangers), Adam Klapka (S, Calgary Flames).
Dänemark
-
Slowakei
-
Norwegen
-
Slowenien
-
Italien
-
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
0
0
0
1
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
0
0
0
1
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
0
0
0
1
USA
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
0
0
0
1
Italien
0
0
0
1
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
0
0
0
1
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
0
0
0