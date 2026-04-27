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Geballte Ladung Hockey-Power
Diese NHL-Superstars kommen an die WM in der Schweiz

Die ersten Stars haben schon ihre Teilnahme an der WM angekündigt. Hier kommt die Übersicht.
Publiziert: 22:01 Uhr
|
Aktualisiert: 22:11 Uhr
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Ausnahmetalent Macklin Celebrini hat bei San Jose eine herausragende Saison gespielt und ist an der WM dabei.
Foto: imago/Bildbyran

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kanada verstärkt sich für WM in der Schweiz mit NHL-Stars
  • Macklin Celebrini (19) bricht Vereinsrekord bei San Jose Sharks
  • 45 Tore, 70 Assists, 115 Punkte in der NHL-Saison 2025/26
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Stephan Roth, Marcel Allemann und Petar Djordjevic

Bei den Olympischen Winterspielen zog Kanada im Final gegen die USA den Kürzeren. Jetzt wollen die Ahornblätter bei der WM in der Schweiz zurückschlagen. Diverse NHL-Stars sollen dabei helfen – unter anderem Jungstar Macklin Celebrini (19). 

Der kanadische Sender Sportsnet berichtet, dass Celebrini an der Weltmeisterschaft vom 15. bis 31. Mai teilnehmen wird. Das Ausnahmetalent der San Jose Sharks sorgte bereits an Olympia für Spektakel und war mit zehn Punkten der zweitbeste Skorer des Turniers hinter Superstar Connor McDavid. Ohnehin hat der 19-Jährige eine überragende Saison hinter sich. 

McKenna, Scheifele und Barzal auch dabei

In seinem zweiten Jahr in der NHL hat Celebrini 45 Tore erzielt und 70 Assists geliefert. Damit hat er bei den San Jose Sharks den Vereinsrekord des legendären Joe Thornton (46) von 114 Skorerpunkten aus der Saison 2006/07 gebrochen. Neben Celebrini werden auch andere NHL-Stars wie Mark Scheifele, Mathew Barzal und Morgan Rielly für Kanada an der WM auflaufen. 

Gavin McKenna spielt hingegen noch nicht in der NHL, wird aber als das Supertalent gehandelt. Der 18-Jährige hat in der College-Liga NCAA 51 Skorerpunkte in 35 Spielen gesammelt und soll gemäss diversen Experten im NHL-Draft im Juni an erster Stelle gezogen werden. An der WM bekommt er nun die Chance, sich auf Top-Profi-Level zu beweisen.

Gruppe A mit der Schweiz

USA

-

Schweiz

Jonas Siegenthaler (V), Nico Hischier, Timo Meier (beide S, alle New Jersey), Pius Suter (S, St. Louis).

Finnland

Justus Annunen (G, Nashville), Ville Heinola (V, Winnipeg), Olli Määttä (V, Calgary), Urho Vaakanainen (V, New York Rangers), Alexander Barkov, Anton Lundell (beide S, Florida), Lenni Hämeenaho (S, New Jersey), Aatu Räty (S, Vancouver). 

Deutschland

-

Lettland

-

Ex-Lugano-Goalie Elvis Merzlikins (Columbus) hat abgesagt.

Österreich

-

Marco Rossi (S, Vancouver) und Marco Kasper (S, Detroit) mussten dem Schweizer Nationalcoach Roger Bader wegen Verletzungen absagen.

Ungarn

-

Grossbritannien

-

Gruppe B

Kanada

Dylan DeMelo (V, Winnipeg), John Tavares (S, Toronto), Mark Scheifele, Gabriel Vilardi (beide S, Winnipeg), Robert Thomas (S, St. Louis), Ryan O'Reilly (S, Nashville), Macklin Celebrini (S, San Jose), Mathew Barzal (S, New York), Gavin McKenna (S, Penn State, möglicherweise erster Draft-Pick). 

Schweden

Albert Johansson (V, Detroit), Anton Frondell (S, Chicago), Nils Höglander, Linus Karlsson, Liam Öhgren (alle S, Vancouver), Emil Heineman, Simon Holmström (beide S, New York Islanders).

Tschechien

Filip Hronek (V, Vancouver), Jaroslav Chmelar (S, New York Rangers), Adam Klapka (S, Calgary Flames). 

Dänemark

-

Slowakei

-

Norwegen

-

Slowenien

-

Italien

-

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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
0
0
0
1
Finnland
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Großbritannien
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
1
USA
USA
0
0
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Italien
Italien
0
0
0
1
Norwegen
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
Playoffs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Grossbritannien
Grossbritannien
Ungarn
Ungarn
Dänemark
Dänemark
Slowenien
Slowenien
Norwegen
Norwegen
Lettland
Lettland
USA
USA
Slowakei
Slowakei
Schweden
Schweden
Schweiz
Schweiz
Italien
Italien
Deutschland
Deutschland
Finnland
Finnland
Tschechien
Tschechien
Kanada
Kanada
Österreich
Österreich
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        Dänemark
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        Slowenien
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        Norwegen
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        Lettland
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        USA
        Slowakei
        Slowakei
        Schweden
        Schweden
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        Schweiz
        Italien
        Italien
        Deutschland
        Deutschland
        Finnland
        Finnland
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