Nach den Aussagen von Ex-Profi-Ref Micha Hebeisen muss sich Swiss Ice Hockey Fragen gefallen lassen zur Situation der Unparteiischen. Die Antworten gibt mit Alexander Jäger der Schiri-Direktor, der nur noch bis Ende Saison im Amt ist.

Darum gehts Schiri-Direktor Jäger führte mit Ex-Ref Hebeisen mehrere Gespräche

Dessen belastende Erfahrungen machen ihn betroffen

Mehr Transparenz führt laut Jäger jedoch nicht zu mehr Verständnis

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Bei Swiss Ice Hockey werden regelmässig Probleme bekannt. Aktuell ist es einmal mehr die Abteilung Officiating, also das Schiedsrichterwesen. Geführt wird es seit 2025, aber nur noch bis Saisonende, von Alexander Jäger (51). In den vergangenen Jahren kam es in diesem Bereich wiederholt zu personellen Veränderungen. Dieser Fakt ist erwähnenswert, weil er mit eine Rolle spielt in der gegenwärtig lodernden Thematik.

Der Auslöser: Ein Interview von Ex-Profi-Schiedsrichter Micha Hebeisen auf Watson. Darin legt der 37-Jährige offen, was die Gründe für seinen Rücktritt gewesen sind. Anfeindungen, Hass-Nachrichten im Netz, Droh-Briefe im Familien-Briefkasten, Hänseleien gegenüber seinen Kindern, Nötigung im Strassenverkehr. Die Folge davon sind gesundheitliche Probleme, der mentale Druck wird zu gross, der internationale Ref zieht die Reissleine. In seinen Erklärungen lässt Hebeisen durchblicken, dass er nach seinem Rücktritts-Entscheid zwar Anteilnahme gespürt habe, sich jedoch insbesondere in der Anfangsphase eine weitergehende Reaktion gewünscht hätte.

Frust bei den Schiedsrichtern

Es ist ein Kritikpunkt, der in den letzten Jahren schwelt im Schiedsrichterwesen. Der Frust ist in der Vergangenheit gewachsen. Insbesondere in den Bereichen Führung, Betreuung, Rückendeckung und Feedback-Kultur besteht aus Sicht der Schiedsrichter Handlungsbedarf. Swiss Ice Hockey kennt die Probleme schwarz auf weiss: Ende 2023 liegen die alarmierenden Ergebnisse einer von Swiss Olympic lancierten anonymen Umfrage vor. Diese werden Anfang 2024 im Rahmen eines Austauschs zwischen der Schiri-Führung sowie der Swiss Ice Hockey Officials (SIHO), der seit 2009 bestehenden Schiedsrichter-Vereinigung, nochmals vertieft diskutiert.

Ebenso bedenklich sind die Wechsel auf dem Chefposten: Auf Andreas Fischer (2018 bis 2024) folgt Ex-Ref Nicolas Fluri, der nach wenigen Monaten wieder hinwirft. Interimistisch führt CEO Martin Baumann das Officiating, bis der Deutsche Jäger übernimmt. Seine Nachfolge Ende Saison ist noch unbekannt. Zur Erinnerung: Die Probleme von Hebeisen, der in der Ausbildung junger Schiris tätig bleibt, haben im Frühjahr 2019 begonnen und sich Anfang 2025 noch verschlimmert. Nun sind sie an die Öffentlichkeit gelangt. Etwas zur Überraschung (und zum Unmut) des Verbandes. Denn der muss sich nun Fragen gefallen lassen.

Hebeisen Unterstützung angeboten

Jäger hat laut eigener Aussage nach seinem Amtsantritt in mehreren Gesprächen mit Hebeisen von dessen zunehmender Belastung erfahren und ihm Unterstützung angeboten. Zu diesem Zeitpunkt habe Hebeisen jedoch bereits professionelle psychologische Unterstützung in Anspruch genommen. Wie reagiert man, wenn sich einer der Refs so offenbart? «Das macht uns betroffen. Auch weil ich weiss, wie gut und reflektiert Micha als Ref ist. Emotionen und Intensität gehören dazu, aber sobald Drohungen im Raum stehen und die Familie leidet, wird eine Grenze überschritten.» Jäger betont, dass der Schutz der Schiedsrichter bei Swiss Ice Hockey den höchsten Stellenwert habe. «Entscheidend ist, dass die Schiedsrichter das Vertrauen haben, auch persönliche Belastungen und schwierige Situationen offen anzusprechen. Sie sollen wissen, dass unsere Türen jederzeit offen stehen, wir ihre Anliegen ernst nehmen und ihnen bei Bedarf die notwendige Unterstützung anbieten.»

Im Interview von Watson darauf angesprochen, was sich ändern müsste, antwortet Hebeisen: «Die Grenze zum Privatleben muss gewahrt bleiben. Emotionen gehören zum Sport, aber sie müssen in der Halle bleiben. Helfen würde, wenn die Liga mehr Szenen erklären würde oder Schiedsrichter nach einem Match ihre Sicht darlegen dürften. Bisher musste das zuerst mit dem Verband abgesprochen werden.» Wie sieht Jäger das Thema Transparenz? «Es ist wichtig. Nur weil mehr erklärt wird, bedeutet das allerdings noch lange nicht, dass die Zustimmung grösser ist.» Der Schiri-Direktor ist skeptisch, ob es hilfreich wäre, die Schiris und deren Entscheide danach noch stärker in den Fokus zu rücken. «Ob ein Fan-Block deswegen die Meinung ändert?» Der Deutsche bezweifelt es.

Er bestätigt aber, dass es «unbestritten ein extrem hoher psychologischer Druck auf dem Eis ist. Entscheide vor so vielen Zuschauern zu fällen, erfordert einen starken Charakter.» Jäger will aber auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass dieses Schicksal einfach so über die Refs hereinbricht. Unter der neuen Führung sei verstärkt der Fokus auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schiedsrichter gelegt worden. Bereits verschiedene flankierende Massnahmen seien umgesetzt worden, darunter ein anonymer medizinisch-psychologischer Fragebogen sowie eine verstärkte Sensibilisierung im Rahmen der Ausbildung. Doch welches Bedürfnis hätten die Refs? Ein erneuter, offener, zielgerichteter Austausch mit allen Parteien wäre ein Anfang.