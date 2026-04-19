Die Schweizer U18-Nati gewinnt zum WM-Auftakt mit 6:1 gegen Gastgeber Polen – der ideale Start in die Mission Wiederaufstieg.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Schweizer U18-Nati ist der Auftakt in die B-WM im polnischen Krynica-Zdroj geglückt. Das Team von Trainer Patrick Schöb (Ex-SCB-Interimscoach) schlägt Gastgeber Polen mit 6:1.

Der überragende Mann auf Schweizer Seite ist Kimi Sutter von den GCK Lions mit drei Treffern.

Nach dem Abstieg aus der Top-Gruppe vor einem Jahr ist das Ziel an der B-WM (Division I A) klar: Wiederaufstieg. Es folgen noch vier Spiele gegen Slowenien, Ungarn, Kasachstan und die Ukraine. Nur der erste der sechs Teilnehmer steigt auf.