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Ziel Wiederaufstieg
U18-Nati mit Trainer Schöb gewinnt Auftakt in B-WM

Die Schweizer U18-Nati gewinnt zum WM-Auftakt mit 6:1 gegen Gastgeber Polen – der ideale Start in die Mission Wiederaufstieg.
Publiziert: 19.04.2026 um 00:14 Uhr
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Aktualisiert: 10:15 Uhr
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Die Schweizer U18-Nati gewinnt zum Auftakt in die B-WM. (Archivbild)
Foto: Pius Koller
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Der Schweizer U18-Nati ist der Auftakt in die B-WM im polnischen Krynica-Zdroj geglückt. Das Team von Trainer Patrick Schöb (Ex-SCB-Interimscoach) schlägt Gastgeber Polen mit 6:1.

Der überragende Mann auf Schweizer Seite ist Kimi Sutter von den GCK Lions mit drei Treffern.

Nach dem Abstieg aus der Top-Gruppe vor einem Jahr ist das Ziel an der B-WM (Division I A) klar: Wiederaufstieg. Es folgen noch vier Spiele gegen Slowenien, Ungarn, Kasachstan und die Ukraine. Nur der erste der sechs Teilnehmer steigt auf. 

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