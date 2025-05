1/4 Die Schweizer U18-Nationalmannschaft verliert das Abstiegsspiel gegen Norwegen. Foto: GEORGIOS KEFALAS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die U18-WM endet für die Schweizer Nati im Debakel. Nach vier Niederlagen in vier Gruppenspielen und einem Torverhältnis von 9:29 musste die Schweiz ins Abstiegsspiel gegen Norwegen. Das Duell der beiden schlechtesten Gruppenteams der diesjährigen WM verliert das Team von Trainer Fabio Schumacher letztlich im Penaltyschiessen mit 5:4.

Die ersten drei Schützen beider Teams vergeben, dann bringt Lauro Peter von den ZSC Lions die Schweiz vermeintlich auf die Siegerstrasse. Linus Loob Trygg gleicht den Spielstand bei letzter Gelegenheit jedoch aus und verwertet anschliessend auch seinen zweiten Versuch, während Peter bei seinem zweiten Anlauf scheitert.

In der regulären Spielzeit drehen die Schweizer einen 1:3-Rückstand gedreht und führen nach einem Treffer von Mike Aeschlimann zu Beginn den dritten Drittels 4:3. Norwegen rettet sich neun Minuten vor dem Ende in die Verlängerung, in der keine Tore fallen. Für die Schweizer U18 ist die fünfte Niederlage an der WM gleichbedeutend mit dem ersten Abstieg in die Division I seit 2005. Damals folgte ein Jahr später der direkte Wiederaufstieg.