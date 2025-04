Nächste Niederlage für die Schweizer U18-Nationalteam: Gegen Deutschland verliert die Nati mit 5:4. Nun muss das Team von Fabio Schumacher in die Relegation.

1/2 Verliert auch das vierte Spiel an dieser WM: Die Schweizer U18-Nati. Foto: Pius Koller

Die Schweizer U18-Nati muss nach vier Niederlagen in vier Spielen an der U18-WM den Gang in die Relegation antreten. Zum Ende der Gruppenphase verliert das Team von Trainer Fabio Schumacher gegen Deutschland mit 5:4.

Luca Nappiot schiesst die Schweiz zwar früh in Front. Kurz vor Drittelsende drehen die Deutschen mittels Doppelschlag die Partie. Im Mitteldrittel ziehen sie davon – durch Treffer von Franzina und Schenk gleicht die Nati zwar noch aus. Wegen eines späten Gegentreffers muss sie letztlich aber doch noch als Verlierer vom Eis.

Für die Schweiz ist die Endrunde in den USA eine zum Vergessen. In den ersten beiden Spielen gegen Schweden und die USA kassierten die Schweizer je ein Stängeli. Im dritten Gruppenspiel am Samstagabend unterlag man gegen Tschechien mit 4:2. Im Relegationsspiel gegen den Abstieg trifft die Schweiz wohl auf Norwegen, die derzeit auf dem letzten Platz der Gruppe A stehen.