Der Klassenerhalt steht im Zentrum für die Schweizer U18-Nati an der WM in den USA. Für mehr dürften die Trauben zu hoch hängen. Doch aus dem Kader sticht ein Talent bereits hervor.

An der WM in den USA

U18-Nati-Coach Fabio Schumacher erwartet an der WM eine schwierige Aufgabe.

Darum gehts U18-Nati strebt Viertelfinal-Qualifikation an, Schlüsselspiel gegen Deutschland am 27. April

16-jähriger Jonah Neuenschwander ist Star des Teams

U18-Nati verlor 18 von 19 Testspielen, einziger Sieg gegen Deutschland

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Der letzte Exploit einer U18-Nati liegt mittlerweile zehn Jahre zurück. An der Heim-WM 2015 in Zug und Luzern stiess die Schweiz bis in die Halbfinals vor und verpasste eine Medaille nur knapp. Die Stars im Team damals: Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Denis Malgin, Calvin Thürkauf und Damien Riat.

Spieler dieser Kragenweite fehlen der aktuellen U18-Nati an den am Mittwoch beginnenden Titelkämpfen in Frisco (Texas). Der für die WM prägende Jahrgang 2007 ist in der Schweiz nicht der beste. Dazu kommt, dass Sturm-Hoffnung Lars Steiner (17) fehlt, da der Davoser in der kanadischen Junioren-Liga QMJHL mit seiner Mannschaft Rouyn-Noranda Huskies in den Playoffs engagiert ist.

Ein 16-Jähriger als Star des Teams

Und so ist ein Spieler mit Jahrgang 2009 der Star im Team: der 16-jährige Jonah Neuenschwander, der diese Saison – als damals noch 15-Jähriger – die Sensation beim EHC Biel war. Als er regelmässig in der National League zum Einsatz kam (15 Spiele) und die Schweiz auch bereits an der U20-WM vertrat. Nun steht für den Teenie die nächste WM an, in der sein spielerischer Einfluss nochmals grösser sein soll.

Neben Neuenschwander können nur noch die drei Verteidiger Gaël Haas (18, Lausanne, 13 Spiele), Guus van der Kaaij (18, Davos, 7 Spiele), Dorian Moret (18, Zug, 1 Spiel) und Stürmer Manuel von Rohr (17, Biel, 2 Spiele) auf erste Erfahrungswerte in der National League zurückblicken. Ein spannender Spieler ist zudem auch Verteidiger Finn Bichsel (17), der jüngere Bruder von Profifussballer Joel Bichsel (23, Saarbrücken) und NHL-Verteidiger Lian Bichsel (20, Dallas). Während Lian Bichsel bis 2026 aus dem Nationalteam ausgeschlossen ist, weil er Einberufungen in die U20-Nati abgelehnt hatte, läuft der für die U20-Elit des EHC Biel spielende Finn Bichsel mit dem Schweizerkreuz auf der Brust auf.

Schlüsselspiel gegen erstarkte Deutsche

In dieser Saison hat die U18-Nati 18 von 19 Testspielen verloren, den einzigen Sieg gab es im Dezember mit einem spektakulären 8:6-Sieg gegen Deutschland. Gegen die Deutschen bestreitet die Mannschaft von Trainer Fabio Schumacher (41) auch das Schlüsselspiel zum Schluss der Gruppenphase am 27. April. Zuvor gegen Schweden (23. April), Gastgeber USA (25. April) und Tschechien (26. April) dürften die Trauben zu hoch hängen.

Mit einem Sieg gegen Deutschland könnte sich die U18-Nati für die Viertelfinals qualifizieren und den Gang ins Relegationsspiel (mögliche Gegner wären die Slowakei, Lettland oder Norwegen) vermeiden. Allerdings wird das WM-Team der Deutschen deutlich stärker sein als jenes beim Dezember-Test. Ihre drei Schlüsselspieler Carlos Händel (18), David Lewandowski (18) und Maxim Schäfer (17) fehlten damals, weil sie bereits an der U20-WM in Ottawa zum Einsatz kamen. Aus dem Schweizer Kader war dort einzig Jonah Neuenschwander dabei.