Jonah Neuenschwander ist der 15-jährige magische Teenager im Kader unserer U20-Nati. Seine Charakterzüge werden ihm helfen, an der WM mit dem Hype klarzukommen.

So tickt unsere Hockey-Sensation

1/5 Kein Welpenschutz: Jonah Neuenschwander (r.) wird im WM-Testspiel vom Kanadier Carson Rehkopf angegangen. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick 15-jähriger Jonah Neuenschwander spielt für die Schweiz bei U20-WM

Auch sein Bruder Elijah (18) ist für U20-WM nominiert

Von den Eltern werden die Neuenschwanders ohne Verbissenheit unterstützt

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Seit dem 24. Dezember ist es definitiv. Die Schweiz wird mit dem 15-jährigen Jonah Neuenschwander in die U20-WM in Kanada steigen. Zu gut präsentierte sich das nachnominierte Ausnahmetalent in der WM-Vorbereitung. Zu massiv schwärmten alle von seinen aussergewöhnlichen Fähigkeiten. Zu beeindruckt waren alle über seine für sein Alter unglaubliche Spielintelligenz.

Auf den Teenager aus dem Bieler Vorort Orpund wartet damit nicht nur als extrem junger Hockeyspieler grossartige Erlebnisse, sondern auch ein gewaltiger Rummel um seine Person. Denn ein 15-Jähriger an einer U20-WM ist eine Sensation. Das gab es letztmals vor 24 Jahren. Wie bei Biel soll Neuenschwander daher auch bei der U20-Nati abgeschirmt werden und nicht für Medienanfragen zur Verfügung stehen.

Hauptsache, er kann Eishockey spielen

Was ihm aber im Umgang mit dem Hype auf jeden Fall helfen wird, ist, dass Neuenschwander nicht nur ein aussergewöhnliches Hockeytalent, sondern daneben auch noch ein tiefenentspannter Teenager ist. Plötzlich nicht mehr bei den Junioren, sondern in der National League aufzulaufen, war für den Sporthandelsschüler keine grosse Sache – die Hauptsache ist für ihn, dass er Eishockey spielen kann. Und so cool trat er in den bisherigen fünf Spielen bei Biel auch auf.

Natürlich bekam Jonah mit, dass sich die Welt um ihn herum verändert hat. «Aber er ist nicht der Typ, der auf Google nachschauen geht, was alles über ihn alles geschrieben wird», sagt sein Vater Sascha Neuenschwander (49). Trotzdem gibt es einige hübsche Anekdoten aus dem neuen Familien-Alltag der letzten Wochen. Etwa, als seine jüngere Schwester Anna-Lena (13) in der Schule plötzlich Autogramm-Wünsche für Jonah erhielt und anschliessend daheim scherzte, dass sie jetzt dann auch gleich sein Management übernehme. Jonah zeigte sich seinerseits zu Hause sehr erstaunt, dass plötzlich ein solches Aufheben um ihn gemacht wird.

Ruhepause für die Jungs im Sommer

Es zeigt, wie bodenständig das Ausnahmetalent ist und auch, welche Werten ihm daheim auf den Weg gegeben wurden. Von seiner Familie erhalten die Hockey-Brüder Elijah und Jonah zwar die totale Unterstützung, aber ohne Verbissenheit. Den Eltern Marie-Lise und Sascha Neuenschwander war beispielsweise immer wichtig, dass die Jungs im Sommer auch mal Abstand vom Hockey nehmen, «und dort nicht auch noch von Camp zu Camp eilen», wie Papa Neuenschwander betont.

WM-Aufgebot und Spiele der U20-Nati Vorläufiges WM-Kader:

Goalies (3): Ewan Huet (Regina Pats/WHL), Christian Kirsch (Green Bay Gamblers/USHL), Elijah Neuenschwander (Chur/Fribourg).

Verteidiger (9): Nic Balestra (Zug), Timo Bünzli (GCK/ZSC Lions), Aris Häfliger (Bellinzona/Ambri), Ludvig Johnson (Zug), Leon Muggli (Zug), Nils Rhyn (Bern), Basile Sansonnens (Rimouski Océanic/QMJHL), Eric Schneller (Servette), Daniil Ustinkov (GCK/ZSC Lions).

Stürmer (14): Robin Antenen (Zug), Léo Braillard (Lethbridge Hurricanes/WHL), Jan Dorthe (Fribourg), Alain Graf (Bern/Basel), Rico Gredig (Davos), Kimo Gruber (GCK/ZSC Lions), Andro Kaderli (Leksand), Endo Meier (GCK Lions), Rafael Meier (Kloten), Simon Meier (Penticon Vees/BCHL), Jonah Neuenschwander (Biel), Lars Steiner (Rouyn-Noranda Huskies /QMJHL), Jamiro Reber (HV71), Loris Wey (Zug).

Es können nur 22 Feldspieler gemeldet werden. Im Verlauf des Turniers wird noch ein Spieler aus dem Kader ausscheiden. Schweizer Spiele:

Donnerstag, 26. Dezember, 23.00 Uhr MEZ: Tschechien – Schweiz

Freitag, 27. Dezember, 19.00 Uhr MEZ: Schweiz – Slowakei

Sonntag, 29. Dezember, 18.00 Uhr MEZ: Schweiz – Schweden

Dienstag, 31. Dezember, 18.00 Uhr MEZ: Kasachstan – Schweiz



K.-o.-Phase:

2. Januar: Viertelfinals

4. Januar: Halbfinals

5. Januar: Finalspiele



Noch aussergewöhnlicher macht die Nomination für die U20-WM für die Neuenschwanders, dass neben Jonah auch der ältere Bruder Elijah (18) in Ottawa dabei ist. Dieser ist eines der grössten Goalie-Talente im Land, wurde im Lauf dieser Saison von Fribourg an Swiss-League-Klub Chur ausgeliehen und wartete dort seinerseits ebenfalls mit bärenstarken Auftritten auf. Elijah verliess seinen Stammklub Biel 2023, da die Seeländer auf U20-Stufe über nicht weniger als vier Junioren-Nati-Goalies verfügten, die sich gegenseitig auf den Füssen herumstanden. Am Wechsel zu Fribourg reizte ihn zudem auch die Zusammenarbeit mit deren Goalie-Trainer, dem Ex-NHL-Keeper David Aebischer.

Entlastung für den heimischen Kühlschrank

Da Elijah 1,94 m und Jonah bereits 1,91 m gross sind, werden die Neuenschwanders oft gefragt, was sie denn ihren Kindern zu essen geben. «Nichts Spezielles, ganz gewöhnliche Sachen», ist die Standardantwort von Vater Sascha. Gemäss den Abklärungen, die gemacht wurden, sollte Jonah aber nur noch minimal weiter wachsen. Was für seine Hockey-Karriere durchaus von Vorteil ist, denn aktuell verfügt er bereits über Gardemasse, würde es aber in den Bereich von zwei Metern gehen, wäre dies dann aber eher ein Nachteil als Vorteil.

«Es ist schon ein seltsames Gefühl, wenn beide Söhne plötzlich weg sind. Dafür bekommt nun unsere Tochter mal unsere ganze Aufmerksamkeit», sagte Sascha Neuenschwander nach der Abreise ins WM-Abenteuer von Elijah und Jonah zu Blick. Mit einem Schmunzeln fügte er an: «Der Kühlschrank leert sich derzeit nicht mehr so schnell, wie üblich.» Ihren Hunger stillen wollen Elijah und Jonah aktuell in Kanada. Bei und mit der U20-Nati.