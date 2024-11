1/5 Biel-Stürmer Jonah Neuenschwander (links, gegen Lausannes David Sklenicka) ist der erste 15-Jährige in der National League seit 1994. Foto: keystone-sda.ch

Da steht am Dienstagabend doch tatsächlich beim ersten Bully gegen Lausanne aufseiten des EHC Biel ein 15-Jähriger neben den Finnen Heponiemi und Sallinen auf dem Eis. Die Grösse von 1,90 Meter verrät nicht, dass da ein Heranwachsender bei den Profis mitspielen darf, einzig wegen seines Gitterhelms und der Rückennummer 82 ohne Namen fällt Jonah Neuenschwander auf.

Der Jüngling aus dem Bieler Vorort Orpund, der die Sporthandelsschule BFB absolviert, findet sich sofort zurecht. Und als die Seeländer in Überzahl spielen können, schickt Trainer Martin Filander (43) auch Neuenschwander aufs Eis. Der dankt es damit, dass er sich beim 1:0 von Yakovenko einen Assist notieren lässt. Neben Neuenschwander kommt aufgrund der langen Verletztenliste auch Stürmer Livio Christen (19) zum NL-Debüt und bucht ebenfalls einen Assist. Inspiriert von den Jungen spielt sich Biel in einen Rausch, gewinnt 6:1.

Flotiront debütierte vor 40 Jahren mit 14 bei Biel

Seit 30 Jahren hatte kein 15-Jähriger mehr in der obersten Liga gespielt. Mit 15 Jahren und 8 Monaten verpasst Neuenschwander den inoffiziellen Rekord von Michel Riesen nur um zwei Monate.

Im Seeland hat man traditionsgemäss keine Hemmungen, Jugendliche aufs Eis zu schicken. Winnipeg-Stürmer Nikolaj Ehlers debütierte mit 16, Tampa-Bay-Verteidiger J.J. Moser sowie NHL-Hoffnung Lian Bichsel mit 17. Und bevor das Schweizer Hockey professionell wurde und seit Beginn der Playoff-Ära statistisch erfasst ist, gab es mit Pierre-Alain Flotiront 1973 einen 14-jährigen Debütanten.

Einen 14-Jährigen dürfte man in der NL kaum so schnell zu sehen bekommen, auch wenn es möglich wäre, da es kein Mindestalter gibt. Die Liga setzt da auf Selbstverantwortung. Anders ist es im Fussball, wo ein Junior erst im Jahr, in dem er 15 wird, mitspielen darf.

Filander lobt bei Mysports, dass Neuenschwander intelligent und solide gespielt habe. «Wir haben eine wirklich gute Junioren-Organisation und haben zuletzt gesehen, dass er und Livio dominiert haben. Für mich ist klar: Wenn wir diese Spieler bei uns einsetzen, muss es höher als in der vierten Linie sein, damit sie mit dem Puck spielen können und Unterstützung haben.»

In Biel ist man sich der Verantwortung bewusst, dass man einen 15-Jährigen mit dem Aufsehen, den sein Einsatz verursacht, auch überfordern könnte. «Deshalb haben wir auch noch zugewartet, denn wir dachten schon vor einigen Wochen daran, ihn einzusetzen. Aber er hat es im Training so gut gemacht, dass wir der Überzeugung waren, dass die Zeit reif ist», sagt Sportchef Martin Steinegger zu Blick. Ein entscheidender Faktor für ihn dabei: «Jonah ist ein intelligenter, bodenständiger Bub, der aus einem guten Umfeld kommt.» Diese Wahrnehmung bestätigte sich für Steinegger auch nach dem Spiel, als er Neuenschwander «völlig relaxed» angetroffen habe.

«Mit der Euphorie und dem Adrenalin ist der Start einfacher»

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass der Youngster auch am Wochenende wieder eingesetzt wird. Aber man will in Biel auch auf ihn und die anderen Jungen wie Christen oder Niklas Blessing (18), Nolan Cattin (18) und Jamie Villard (18), die bereits eingesetzt wurden, achten, sie nicht verheizen. «Mit der Euphorie und dem Adrenalin ist der Start einfacher, als wenn nach mehreren Spielen der Alltag einkehrt und eine Müdigkeit im Kopf eintritt, was normal ist», so Steinegger. Dies sei jeweils der Zeitpunkt, sie jeweils besonders zu unterstützen, aber auch anderen die Chance zu geben.

1:06 Filander über Neuenschwander: «Er hat die Fähigkeit, das Teamspiel zu gestalten»

Dennoch dürften sich NHL-Scouts mit Neuenschwander und dessen Bruder Elijah (18), der bei der U20-Nati-Goalie ist, bei Fribourg unter Vertrag steht und derzeit bei Chur spielt, schon bald näher beschäftigen. Doch vor 2027 kann Jonah nicht gedraftet werden.