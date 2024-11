Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Kloten-Goaile Ludovic Waeber hebt kurz die Hand, um anzuzeigen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ein Hammerschuss von Zugs Grégory Hofmann hat ihn mitten an die Maske getroffen (23. Minute). Als sich der Ref beim Keeper erkundigt, scheint Waeber zunächst weiterspielen zu können, denn der Schiedsrichter unterbricht das Spiel nicht.

Zwei Minuten später – beim nächsten Unterbruch – fährt Waeber dann aber zur Kloten-Bank und lässt sich im Gesicht untersuchen. Offensichtlich hat der Kracher doch Spuren hinterlassen. Denn der 28-Jährige verschwindet in der Garderobe und kehrt nicht mal mehr an die Bande zurück. Er muss für weitere Röntgen-Untersuchungen ins Spital. So muss Sandro Zurkirchen wieder in den Kasten, den er nach dem zweiten Gegentreffer verlassen hat (10. Minute).