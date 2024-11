1/7 Nur gegen seinen Ex-Klub Fribourg konnte Chris Domenico im Ambri-Dress dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Wer hat den Spielertausch zwischen Ambri und Fribourg gewonnen?

DiDomenico mit primitiver Drohung gegen Lugano-Captain Thürkauf

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Am 28. Oktober brachten Ambri und Fribourg einen spektakulären Tausch zweier Stürmer über die Bühne: Chris DiDomenico (35) wechselte ins Tessin, Jakob Lilja (31) zum Team von Patrick Emond. Die Verträge der beiden sind noch bis Ende Saison gültig.

Der heissblütige Kanadier hatte bei Gottéron diese Saison in 16 Partien 2 Tore und 9 Punkte verbucht, womit er der Produktion aus der Vorsaison (52 Spiele, 12 Tore, 41 Punkte) hinterher hinkte. Auch der Schwede kämpfte mit Problemen im Tessin. Nachdem er im Vorjahr in 49 Spielen 10 Tore und 28 Punkte erreicht hatte, brachte er heuer in 11 Spielen für Ambri nur 1 Assist zustande.

Einen Monat später stellt sich nun die Frage: Welcher Klub hat den Tausch gewonnen?

Mit DiDo hat Ambri nur einmal gewonnen

In den 5 Spielen mit Lilja im Team holte Fribourg 9 Punkte und rückte vom 13. auf den 9. Platz vor. Seine gradlinige Spielweise und seine Präsenz vor dem Tor wirkten sich positiv aufs Team aus. Doch in den letzten beiden Spielen wurde der Schwede nach dem Sieg beim aktuellen Leader Davos durch den neuen Kanadier Linden Vey ersetzt, weil er krank war – auch gegen Ex-Klub Ambri. Beide Spiele verloren die Fribourger. Ein Zufall?

Mit DiDo hat Ambri in 7 Spielen hingegen nur einmal gewonnen und 7 Punkte geholt. Zuletzt gaben die Tessiner in Genf (5:6 n.V.) gar eine 4:0- und 5:2-Führung preis. In der Tabelle steht Ambri, wie vor dem Trade, auf dem 10. Rang. Den 3-Punkte-Vorsprung auf Fribourg haben die Biancoblù aber verspielt.

Lilja und DiDomenico mit je zwei Toren

Lilja ist kein reiner Skorer, wobei er durchaus offensiv von Wert sein kann, wenn er die richtigen Linienkollegen hat, wie er 2021/22 bei Astana bewies, als er mit Michailis und Valk die produktivste Sturmreihe der KHL bildete. In seinen letzten Spielen gegen Bern, als er von der grosszügigen Hilfe von Goalie Adam Reideborn profitierte, und Davos gelangen ihm die ersten Saisontore.

Am Montag egalisierte DiDomenico sein Tor-Total bei Fribourg und erzielte seinen zweiten Treffer bei Ambri. Statistisch ist er mit 6 Punkten in 7 Spielen im grünen Bereich. Dem Spiel hat er allerdings nur beim Sieg gegen seinen Ex-Klub Fribourg den Stempel aufgedrückt, als er 3 Treffer vorbereitete. Ansonsten blieb er trotz grossen Bemühungen weiter blass, sodass man sich fragte, ob seine Zeit abgelaufen ist. Dazu kam der unrühmliche Auftritt, als er im Derby für Theater sorgte und in der zweiten Pause Lugano-Captain Calvin Thürkauf drohte: «I'll end your f***ing career!» (Ich werde deine verdammte Karriere beenden). Wörtlich sollte man das zwar nicht nehmen, zumal DiDo in seiner Karriere kaum einmal gefährlich wurde, aber solche Aussagen sind primitiv.

Verdikt: Fribourg ist bisher der Sieger des Tauschs. In Ambri hat man sich von DiDo mehr als nur ein starkes Spiel erhofft. In Fribourg kann man mit Lilja zufrieden sein, zumal der Tausch dem Team einen positiven Impuls gab und man den unzufriedenen DiDo los ist.

