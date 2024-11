1/7 Zurück im Fokus: Chris DiDomenico wird bei Ambri erstmals auffällig. Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Initialzündung nach Derby-Blabla?

Ist der Funken jetzt übergesprungen? So brav und unauffällig wie vor dem Ticino-Derby am Freitag war Chris DiDomenico (35) noch nie, seit der notorische Brandstifter im Frühling 2014 erstmals in die Schweiz kam. Auch nach dem Wechsel von Fribourg nach Ambri fragte man sich schon, ob da vielleicht die Lunte erloschen ist – aber dann beweist er anlässlich seines ersten Derbys, dass da mindestens noch ein Puls vorhanden ist. Das Wortgefecht mit Lugano-Rückkehrer Calvin Thürkauf («Ich beende deine Karriere») hat seine Lebensgeister scheinbar geweckt, gegen seinen Ex-Klub (in diesem Fall: Fribourg) gelingt ihm am Samstag erstmals in dieser Saison auch spielerisch eine Leistung, die an seine Glanzzeiten erinnert. Oder mindestens etwas in diese Richtung.

Branchenkanäle melden: Wutausbrüche in Genf

Während Servette in der Champions League mit spielerischer Leichtigkeit den Einzug in die Viertelfinals bewerkstelligt hat, sucht man in der heimischen Liga nach einer belastbaren Antwort auf die Frage: Warum verlieren wir Zuhause andauernd? Was über die inoffiziellen Garderoben-Kanäle aus Genf berichtet wird, ist: Die unkontrollierten Wutausbrüche des Trainers Jan Cadieux (44) sorgen bei den Profis zunehmend für Unbehagen. Wir bleiben dran.

Hat Wohlwend seine wahre Berufung gefunden?

Der erste Auftritt des wortgewaltigen Christian Wohlwend als Experte im MySports-Studio am Freitag war denkwürdig. In der Rolle als Sprücheklopfer hat der 47-Jährige allerdings schon immer überzeugt, und wenn die Mikrofone mal zu weit weg waren, taten es auch ein paar Getränkeflaschen, die mit Verve aufs Eis geflogen kamen. Wohlwends Unterhaltungswert: zehn von möglichen zehn Punkten. Im richtigen Leben ist der Engadiner jetzt übrigens Trainer beim EHC Olten.

Ist das noch Zufall?

Wenn Kloten in diesem Stil weitermacht, wird das eines der bemerkenswertesten Turnarounds der jüngeren Schweizer Eishockey-Geschichte. Man muss es immer wieder betonen: Die lagen vor Jahresfrist am Boden, jetzt stehen sie in den Top-6. Es gibt zwar immer noch Nörgler, die einen schweren Einbruch prophezeien, aber ein Punkteschnitt von 1,652 aus 23 Partien zeigt ziemlich trennscharf auf, was hier los ist. Weitermachen. Jeder liebt Überraschungen.

Grégory-Hofmann-Show am Donnerstag

Die zwei Tore des Scharfschützen gegen die Lakers waren von mitreissender Brillanz. Ein Solo mit abschliessendem Hocheck-Schuss und ein Treffer nach einem gestreichelten Ablenker, während er den aufs Tor fliegenden Puck begleitet. Muss man gesehen haben.

HCD: Spontanheilung erfolgt

Nach dem 0:7 Ende September bei den SCL Tigers wurden in Davos prinzipielle Fragen gestellt. Projekt Holden gescheitert? Was für ein Unterschied ein paar Wochen doch machen können. Mittlerweile führt man die Tabelle an, Holden ist ein Held und hat seinen Vertrag verlängert und die Mannschaft spielt mit der festen Überzeugung, dass man weniger Tore erhalten sollte, als man selbst erzielt.

